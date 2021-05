Semifinalişti Românii au Talent 2021. Cine sunt cei 10 CONCURENŢI care au primit Golden Buzz în sezonul 11 FOTO

In articol:

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Cine sunt norocoşii care au primit până acum Golden Buzz în sezonul 11.

În cele două semifinale live de la Românii au Talent, sezonul 11, vor participa câte 12 concurenţi. În total, 24 de concurenţi vor performa în Semifinala Românii au Talent 2021. Zece dintre semifinalişti au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de ediţii de preselecţii.

Zece concurenţi au fost trimişi în semifinala Românii au Talent, sezonul 11, după ce au primit câte un Golden Buzz din partea unui jurat sau a prezentatorilor emisiunii.

Butonul de Golden Buzz poate fi apăsat de două ori de către fiecare membru al juriului, dar și de cei doi prezentatori, Smiley și Bartoș. Golden Buzz-ul poate trimite un concurent, direct în semifinală. Astfel, 10 concurenți au fost trimiși în semifinală.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Filip Cioc

Filip Cioc a fost primul concurent care a luat Golden Buzz la Românii au Talent 2021. Florin Călinescu a fost cel care a apăsat butonul auriu pentru puştiul din Galaţi, care i-a impresionat pe juraţi cu vocea sa.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Filip Cioc[Sursa foto: Instagram]

"Văd cu ochiul drept destul de mult ca să mă descurc. Iar cu ochiul stâng nu la fel de mult. Muzica îmi alină supărarea", a spus Filip Cioc.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Rareş Trufea

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu, după ce Rareș Ionel Trufea a cântat pe scena de la Românii au Talent 2021.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Rareş Trufea[Sursa foto: Instagram]

Rareș Ionel Trufea, un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte, a venit la Românii au Talent cu gândul de a lua trei de ”DA” pentru a trece în etapa următoare. Însă, se pare că soarta a avut alt plan pentru el. Talentatul muzician a primit Golden Buzz-ul, care l-a propulsat direct în semifinala Românii au Talent, sezonul 11.

”Rareș a cântat superb! Mai aveam puțin și eu voiam să apăs acest buton. M-a impresionat interpretarea lui matură. Este exact cum îmi doresc eu să aud cântăreții din ziua de astăzi”, a spus Andra.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Remi Martin

Remi Martin este un acrobat stabilit în Germania, care are și origini franceze. Tânărul acrobat a făcut un număr spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Remi Martin[Sursa foto: Instagram]

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu, după ce acrobatul i-a impresionat extrem de mult.

”Pentru mine bucuria este că am duc numărul direct în semifinală și că îl mai vedem o dată”, a mărturisit Smiley.

”Omul a fost incredibil, făcea totul cu atâta ușurință cu o expresivitate incredibilă”, a spus Pavel Bartoș.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Gim

Ghintan Ion Mihai sau Gim, este cel de-al patrulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11. Gim are o poveste de viață impresionantă. Tânărul rapper a crescut la casa de copii, iar de la o vârstă fragedă a fugit și s-a descurcat pe cont propriu.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Gim[Sursa foto: Instagram]

Gim a venit la Românii au Talent cu o piesă de rapp, compoziție proprie, care l-a convins pe Florin Călinescu să îi ofere locul în semifinală, după ce a apăsat butonul auriu.

”Este unul dintre concurenții care are șanse mari să câștige Românii au Talent, sezonul ăsta pentru că zgândăre această coardă emoțională și fiecare dintre noi s-a lovit de multe ori în viață de nedreptatea asta și îl vedem pe el un fel de purtător de drapel. E un fel de ambasador al luptei noastre cu dreptatea”, a spus Andi Moisescu.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Daria Batschi

Daria Batschi are 15 ani și este elevă la un liceu de artă din București. Concurenta a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de artă și anume, cântatul la harpă. Eleva studiază la harpă încă din clasa a 5 a. Cel mai mare vis al Dariei este să ajungă solistă la harpă, dar și profesor.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Daria Batschi[Sursa foto: Instagram]

Andi Moisescu a apăsat butonul auriu și a trimis-o pe Daria Batschi, direct în semifinală. Nimeni nu se aștepta la un asemenea moment, însă Andi a simțit că trebuie să o facă.

”Sunt foarte emoționată, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, sunt total pe altă planetă. Nu am idee dacă a fost real ce s-a întâmplat sau dacă doar am visat. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat, e totul în ceață. M-am emoționat, dar emoționat e puțin spus, doar că nu îmi găsesc cuvintele. Înseamnă foarte mult, mereu mi-am dorit să ajung pe oscenă mare și să se întâmple un lucru mare. E prima mea experiență de genul ăsta ți sunt foarte uimită și mândră de mine”, a spus Daria, după ce a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Ana-Maria Mărgean

Ana Maria Mărgean a venit la Românii au Talent, sezonul 11, împreună cu păpușa ei. Fata de doar 11 ani, a pregătit un duet muzical cu păpușa. Andra a apăsat butonul auriu pentru micuța ventriloc, care a cântat pe două voci.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Ana-Maria Mărgean[Sursa foto: Instagram]

”Ana, îți doresc să câștigi Românii au Talent și să ajungi la nivel mondial cunoscută pentru că eu nu am văzut așa ceva și sunt bucuros că am prins numărul ăsta din față și am scaun în primul rând la primul tâu spectacol de nivel național”, a spus Smiley.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Ruslana Krutas

Ruslana Krutas a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr impresionant de contorsionism, care i-a lăsat cu gura căscată pe cei patru juraţi.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Ruslana Krutas[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dinu a rămas complet impresionată de felul în care Ruslana Krutas se poate roti şi cât de flexibilă este, aşa că nu a mai stat prea mult pe gânduri şi a apăsat primul ei buton auriu de la Românii au Talent, sezonul 11.

"La un moment dat nu mai înţelegeam nimic, unde e capul, unde sunt picioarele, a fost o nebunie curată şi culmea, cele mai dificile poziţii, cele mai inimaginabile în care tu ca spectator simţi durere doar privind, chipul ei apărea aşa cu un zâmbet cât toată faţa şi nu era un zâmbet forţat, crispat ci era relaxată şi naturală. Chiar cred că Ruslana e un fenomen al naturii. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată", a mărturisit Alexandra Dinu.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Art of Robots

Art of Robots au primit al optulea Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenţilor nu le-a venit să creadă cu au primit butonul auriu din partea lui Smiley, care era delegat de Andi Moisescu, care se afla în carantină, fiind infectat cu noul coronavirus.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Art of Robots[Sursa foto: Instagram]

Tinerii de la Art of Robots au primit buton auriu pentru dansul robotic pe care l-au executat pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

"Nu ne aşteptam să primim butonul auriu, nu credeam că suntem aşa buni, dar cum au spus, cred că i-am impresionat şi suntem foarte fericiţi. Noi suntem abia formaţi şi nu credeam că vom fi la acest nivel. Am muncit mult, am sacrificat mult ore în şir, ore în care am exersat, departe de familii. Am avut destule necazuri prin familii din cauza dansului. În perioada pandemiei nu am câştigat bani, pentru că eram pasionaţi doar de dans. În această seară, am demonstrat familiilor noastre şi celor care nu au avut încredere în noi. Credem că am demonstrat că putem fi un exemplu şi că dansul te poate duce la un alt nivel", au spus dansatorii după ce au primit Golden Buzz.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Raisa Chiribuţă

Alexandra Dinu a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 11, imediat după ce Raisa Chiribuţă şi-a încheiat actul artistic.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Raisa Chiribuţă[Sursa foto: Instagram]

Raisa Chiribuţă are 11 ani şi locuieşte în Craiova. Micuţa concurentă a studiat gimnastică, balet şi dans. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 11, îşi doreşte să facă o carieră din dans.

"A fost ceva fantastic, a fost fabulos. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun, niciodată. Nu pot să îmi imaginez cum a fost posibil. Astea sunt momentele pe care vrei să le trăieşti la Românii au Talent. E un fenomen, e o nebunie, care practic m-a lăsat cu gura căscată. Ne-a zis la început că o să ne arate latura ei necontrolată şi s-a dovedit a fi molipsitoare. Mi-am lăsat efectiv simţurile să reacţioneze şi am apăsat Golden Buzz-ul. Nu am mai lăsat pe nimeni dintre colegii din juriu să spună nimic", a spus Alexandra Dinu.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Elena Gatcin

Elena Gatcin are 38 de ani şi vine din Republica Moldova, dar locuieşte în Constanţa. Concurenta a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să cânte cu vocea şi pianul, însă nici prin cap nu îi trecea că vreun membru al juriului va apăsa Golden Buzz, în semn de apreciere pentru interpretarea sa muzicală.

Elena Gatcin este pianist şi interpret vocal, iar de-a-lungul timpului a câştigat numeroase premii la concursuri de profil.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Elena Gatcin[Sursa foto: Instagram]

Andra nu a ezitat şi a apăsat ultimul Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11, care a trimis-o pe Elena Gatcin, direct în semifinala show-ului de talente.

"Elena este talentată, e un om cu suflet muzical, se simte muzica parcă la un alt nivel. Ea a transformat o melodie pe care noi o ştim cu toţii, Aura Urziceanu, a cântat-o şi în stilul Aurei,a cântat-o şi mai jazz şi cu un simţ muzical de nu aveai cum să nu reacţionezi. Pur şi simplu mi-a fugit mâna spre butonul auriu. E şi păcat să nu răsplătim oamenii ăştia care fac muzică de atâţia ani şi cântă printr-o cârciumă sau cântă cine ştie pe unde apucă. Sunt foarte mulţi oameni care fac muzică şi nu îi ştie nimeni", a adăugat Andra.

Elena Gatcin este cel de-al zecelea şi ultimul buton auriu de la Românii au Talent, sezonul 11. Fiecare jurat a avut dreptul să apese Golden Buzz de două ori, iar cuplul de prezentatori, Smiley şi Pavel Bartoş, la fel.

