Semifinalişti Românii au Talent 2021. Juraţii au ales doar 14 CONCURENŢI din cei peste 300, care au participat la preselecţii FOTO

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Juraţii au avut de ales doar 14 concurenţi din peste cei 300, care au participat la preselecţii.

În cele două semifinale live de la Românii au Talent, sezonul 11, vor participa câte 12 concurenţi. În total, 24 de concurenţi vor performa în Semifinala Românii au Talent 2021. Zece dintre semifinalişti au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de ediţii de preselecţii.

Semifinalişti Românii au Talent 2021

Preselecţiile de la Românii au Talent, sezonul 11 s-au încheiat. Peste 300 de concurenţi au venit la Românii au Talent 2021 ca să arate întregii ţări cât de talentaţi sunt în cele 27 de ediţii de preselecţii.

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Juriul alege concurenţii pentru Semifinala Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Smiley, Pavel Bartoş, Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu s-au adunat şi au revăzut împreună numerele concurenţilor din preselecţii, fiind nevoiţi să se pună de acord asupra numerelor care vor ajunge în semifinale.

"Acum oamenii de acasă ar trebui să ştie că avem de făcut clasamente pe categorie, ceea ce nu e tocmai uşor şi mai e un aspect, ar trebui să fie ca pe un platou, să ai câte puţin din fiecare că atunci te bucuri", a spus Andi Moisescu, înainte ca el şi ceilalţi juraţi să aleagă concurenţii care vor intra în semifinale.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Acro Mystic Duo

Acro Mystic Duo este o echipă formată din Bogdan și Ioana, care se cunosc de aproximativ 20 ani, dar lucrează împreună de 18 ani.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Mystic Duo[Sursa foto: Captură TV]

Ioana a făcut parte din lotul de gimnastică Steaua, iar Bogdan a practicat arte marțiale de la 6 ani, i-a plăcut mult sportul, a făcut și parkour. Acum au show-ul lor se poate vedea şi pe vasele de croazieră.

Cei doi au călătorit în întrega lume cu show-ul lor, fiind extrem de apreciat, mai ales că ei şi-au ales coregrafia, regia şi costumele.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Maria Rădeanu

Maria s-a născut în Iași, dar acum locuiește în București, unde studiază canto clasic la Universitatea Naţională de Muzică. Încă de la grădiniţă a cântat în cor, dar a fost şi solistă.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Maria Rădeanu[Sursa foto: Captură TV]

Maria studiat vioara din clasa întâi până în clasa a 12-a, dar și pianul, ca instrument secundar. A cântat și vocal, din plăcere, în diverse coruri. Concurenta a luat patru de DA la preselecţiile de la Românii au Talent 2021.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Narcisa din Bucovina

”Narcisa din Bucovina”, pe numele său Narcisa Ungureanu, are 10 ani și este din Bucovina. Micuța artistă i-a încântat pe jurații de la Românii au Talent cu talentul său muzical.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Narcisa din Bucovina[Sursa foto: Captură TV]

Jurații s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe ”Narcisa din Bucovina”. Artista de doar 10 ani a primit patru de ”DA” și o mulțime de complimente din partea lui Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu.

”Vii din Bucovina, ce frumos! Îmi place foarte mult Bucovina, bunicul meu era de acolo”, a exclamat Alexandra Dinu în preselecţii.

”Ce ai face dacă ai câștiga marele premiu?”, a întrebat-o Alexandra Dinu pe Narcisa, iar artista a răspuns: ”Dacă aș câștiga marele premiu aș merge la un spital cu tatăl meu, dau nu din România, ca să se facă bine”.

Talentata bucovineancă a trecut în etapa următoare cu patru de ”DA”, iar acum este semifinalistă.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Sara Smighelschi

Sara este din Piatra Neamț. De la 6 ani, a început să facă teatru: juca în piese și imita băieții. Tatăl ei e polițist, iar mama, casnică. Are o soră mai mare, în vârstă de 16 ani.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Sara Smighelschi[Sursa foto: Captură TV]

Fetița este pasionată de roast şi spune că, printr-o glumă, poți să spui adevărul în față. La început, îi era teamă să zică ceva de rău, dar după aceea și-a dat seama că e doar un text și oamenii trebuie să aprecieze umorul.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Duo Turkeev

Cei doi soți s-au cunoscut în Canada. Dmytro lucra atunci la Cirque du Soleil cu o altă parteneră, care s-a accidentat.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Duo Turkeev[Sursa foto: Captură TV]

Cei de la circ au vrut totuși să păstreze în program numărul lor așa că a fost nevoit să-și găsească repede o înlocuitoare. Au organizat un casting și i-au trimis 5 video-uri finale din care el să-și aleagă viitoarea parteneră. A ales-o pe Julia, actuala lui parteneră de scenă și de viață.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Dean Bowman

Dean Bowman s-a născut în New York, dar locuieşte în Reşiţa, acolo unde are o şcoală de muzică şi îi învaţă pe copii să cânte gospel.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Dean Bowman[Sursa foto: Captură TV]

"Mă numesc Dean Bowman, sunt stabilit în Reşiţa, Caraş-Severin. Învăţ copiii muzică gospel voluntar. Sunt foarte fericit să mă aflu aici, să reprezint România şi comunitatea mea, din Reşiţa. Cred că e prima dată când particip la o astfel de emisune. Cânt de 50 de ani, dar nu cred că am cântat live, la televizor, până acum. Cel puţin nu îmi aduc aminte", a spus Dean la preselecţii.

Venirea lui Dean Bowman în România, nu este întâmplătoare. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, a cunoscut aici o femeie, care urmează să îi devină soţie.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Dragoş Pădeanu

Dragoș Pădeanu, 23 ani, a venit din Brașov pe scena de la Românii au Talent. Tânărul și-a făcut apariția îmbrăcat într-o pereche de colanți și un tricou viu colorat, iar jurații se așteptau la un număr total diferit, față de ceea ce avea să urmeze.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Dragoş Pădeanu[Sursa foto: Captură TV]

”Numele meu este Dragoș. Când o să mă fac mai mare o să vreau să mă fac cântăreț. În momentul de față cânt într-un cor de biserică și vreau să zic că mă împlinește foarte mult. Acum cântăm strict la slujbele de duminică și când mai suntem chemați la alte biserici, mergem și cântăm acolo și cântăm foarte mult când sunt sărbători.”, a spus Dragoș atunci când s-a prezentat la preselecţii.

”Un singur comentariu am de făcut, oriunde o să te ducă după emisiunea asta, soarta, te blestem dacă îți schimbi costumul. Ateneu, Scala din Milano, Casa Albă, dar dacă te îmbraci cu frac cu papion cu costum popular ca toți farseurii ăștia care merg pe lângă...deci așa să te duci, frate”, i-a spus Florin Călinescu, concurentului.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Bianca Purice

Bianca are 9 ani şi este din București și face contorsionism de doi ani și jumătate. Micuţa a fost şi la Românii au Talent, sezonul 10, dar de data aceasta este semifinalistă.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Bianca Purice[Sursa foto: Captură TV]

Bianca Purice a participat la diverse concursuri naționale și internaționale, acolo unde a luat de fiecare dată locul I. Pe langă pasiunea pentru contorsionism, Biancăi îi place mult să picteze.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Dorinel şi Costel Cutiuţă

Costel (Cutiuță) locuieşte în Navodari, dar s-a născut în Brăila, într-o familie de muzicieni. Tatăl și bunicii erau recunoscuți în zonă, așa că instinctul lui Costel a fost să se apuce și el de muzică.

Dorinel şi Costel Cutiuţă[Sursa foto: Captură TV]

De la 9 ani a început să studieze la vioară, iar de la 17 ani s-a apucat de acordeon. A învățat puțin câte puțin de la apropiați, fără studii muzicale. Costel are o formație cu care a cântat peste tot în lume. Au fost invitați la concerte, festivaluri, spectacole, alături de muzicieni mari.

Concurentul are doi copii, amândoi studiază muzica la Liceul de Arte Regina Maria. Se mândrește cu ei, mai ales că îi calcă pe urme.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise

Cosmin a participat la Românii au Talent, sezonul 6, împreună cu fratele său. Cei doi au ajuns în finală și s-au clasat pe locul doi, trofeul fiind câştigat de Laura Bretan.

Cosmin a făcut dans modern, balet clasic și contemporan, iar fratele Mihai a fost atras mai mult de street dance și parkour. A luat numai locul 1 la toate concursurile de dans unde a participat și a reprezentat România la concursul “Youth America Grand Prix”.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise[Sursa foto: Captură TV]

Louise, iubita lui Cosmin, s-a născut în Moulins, Franța, însă are origini rusești și poloneze din partea bunicilor. Dansează de la 4 ani, atunci și-a convins mama să o ducă la balet. A studiat intens baletul și a reușit să intre printre primii la cea mai prestigioasă școală din Lyon.

Mama Louisei lucrează în primărie, iar tatăl este șef de șantier. Cosmin s-a atașat foarte mult de mama ei, care îl consideră băiatul ei. Louise l-a convins pe Cosmin să participe, după ce el i-a povestit de atâtea ori despre experiența lui la Românii au Talent. Cosmin şi Louise și formează un cuplu de trei ani și jumătate.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Simion R. Ştefan

Simion R. Ştefan a terminat Facultatea de Marketing și Afaceri Internaționale în București. S-a apucat și de Psihologie, dar nu a terminat facultatea.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Simion R. Ştefan [Sursa foto: Captură TV]

Simion R. Ştefan face parte din Agenția Europeană de Hipnoză, care se axează pe hipno-terapie. Spune că a lucrat cu oameni care sufereau de depresii minore sau majore, oameni pe care el i-a făcut bine, dar nu vrea să pară că se laudă cu asta.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Magitot

Magitot a revenit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de magie îmbinată cu momente de stand up comedy. Actorul, Marius Drăguș, care îi dă viață lui Magitot, nu este străin de scena de la Românii au Talent. Acesta a mai participat la emisiune în anul 2019 când a și câștigat Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Magitot[Sursa foto: Captură TV]

”Eu sunt Magitot și am venit să mă înscriu la Românii au Talent. Am mai fost acum doi ani și am luat premiul de originalitate și mi-a plăcut atât de mult că am vrut să revin”, a spus Magitot în prezentarea sa.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Andrii și Bogdan Kalashnyk

Andrii și Bogdan Kalashnyk, cei doi frați, făceau acrobații precum sărituri și stat în mâini, având de mici o foarte bună elasticitate și forță, încă din copilărie. La 10 și, respectiv, 5 ani, au mers la școala de sporturi acrobatice.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Andrii și Bogdan Kalashnyk [Sursa foto: Captură TV]

Dacă ar câștiga, cei doi fraţi ar deschide o școală de circ în orașul lor și ar antrena copii sau adulți să performeze în lumea circului. Le place mult și fotbalul.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Rianna Rusu

Rianna este elevă și vine din Pașcani, Iași. Tânăra cântă de la vârsta de 9 ani și a participat la multe concursuri, printre care și ”Steaua printre Stele”, unde a lua premiul întâi. Acum doi ani, a început să cânte la chitară.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Rianna Rusu[Sursa foto: Captură TV]

Tatăl ei lucrează în Anglia, iar fata spune că și-ar dori să ajungă acolo, pentru a urma o Facultate de Arte.

