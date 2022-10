Semnele de dincolo pe care fiica lui Ilie Balaci, Lorena, le primește de la tatăl ei: ,,Am discuții cu tata în fiecare zi”

In articol:

Fiica fostului antrenor al echipei naționale, Ilie Balaci, susține faptul că tatăl ei mereu o ajută atunci când are nevoie de el. Lorena Balaci a păstrat multe obiecte ce au aparținut tatălui său, dar cel mai prețios lucru este un ceas pe care acesta i l-a făcut cadou și de care este de nedespărțit.

Lorena povestește că de fiecare dată când are vreo problemă îi cere ajutorul tatălui său, Ilie Balaci, iar acesta îi trimite un mod de a rezolva orice situație. Aceasta spune și că nu trece o zi fără ca cei doi să vorbească.

„Am foarte multe lucruri de la tata. Ceasul pe care îl port la mână e de la tata, adică am cadouri pe care mi le-a făcut de-a lungul timpului, dar ce îmi este mie cel mai drag e o poză cu el pe care la un moment dat, mutându-mă dintr-o casă în alta, nu mai găseam poza. Până la urmă am găsit-o și am fost foarte fericită.(...) Semne primesc zilnic. Adică de fiecare dată când am o problemă, îl rog să îmi arate rezolvarea și rezolvarea îmi apare așa de nicăieri. Am discuții cu tata în fiecare zi”, a declarat Lorena Balaci.

,,Îi povestesc diverse”

Lorena Balaci spune că fostul fotbalist este mereu alături de ea și că în fiecare seară aceasta îi povestește acestuia ceea ce se întâmplă în viața ei și ce problem are.

„ Seara, înainte să mă culc, îi povestesc diverse, cu toate că eu știu că el știe, dar i le mai povestesc și eu o dată să le audă din gura mea. Probleme foarte mari, existențiale, nu am, dar am tot felul de nimicuri de peste zi care mi se strâng ”, a mai completat fiica fostului sportiv.

Fotografie Ilie Balaci [Sursa foto: Instagram]

Cine a fost Ilie Balaci?

Ilie Balaci sau ,,minunea blondă”, cum era supranumit, a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști ai Universității Craiova în anii 80'. Balaci a evoluat de-a lungul timpului la Universitatea Craiova, în perioada 1973-1985, la FC Olt Scornicești (1985-1996) și la Dinamo București (1986-1988). De asemenea, Balaci a fost numit de 2 ori cel mai bun fotbalist din campionatul intern în anii 1981 și 1982. Acesta s-a stins pe 21 octombrie 2018 din cauza unui stop cardio-respirator.