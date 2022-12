Sensy a trecut printr-o experiență cumplită! Influencerița s-a ales cu arsuri de gradul 3: „Am făcut puroi, am găuri în coaste, sunt efectiv în os”

In articol:

Sensy a avut parte de o experiență absolut traumatizantă. Vedeta a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce s-a ales cu arsuri serioase pe o parte a corpului.

Totul s-a petrecut cu patru ani în urmă, în anul 2018, când influencerița a vrut să își îndepărteze unul dintre cele două tatuaje pe care le avea.

Vedeta a ajuns direct pe patul de spital după ce a fost arsă cu laserul. [Sursa foto: Instagram]

Sensy, experiență greu de imaginat după ce a încercat să își îndepărteze un tatuaj

Chiar dacă îndepărtarea tatuajului trebuia să fie o experiență foarte puțin dureroasă, din păcate nu a fost cazul și pentru Sensy.

Vedeta a fost la un salon, pentru că și-a dorit să scape de una dintre inscripțiile de pe piele, însă s-a ales cu arsuri pentru că, spune acesta, procedura nu a fost efectuată corespunzător.

Acum, influencerița încearcă să îndepărteze cicatricile care i-au rămas pe piele în urma arsurilor puternice.

„Vă dați seama cum mă simt eu, dacă imaginile sunt groaznice. Asta am pățit acum patru ani, prin 2018. Am două tatuaje, dar cel mai afectat este cel de pe coastă, pentru că acolo este și pielea cea mai subțire, nu este pic de grăsime și a fost și primul tatuaj pe care s-a încercat scoaterea. Așa cum am spus și pe Instagram, s-a dat mai tare laserul decât ar fi trebuit și a intrat câțiva milimetri în piele, adică a vrut să scoată tatuajul dintr-o singură ședință, ceea ce nu este posibil niciodată, cu niciun aparat și s-a produs o arsură de gradul 3. A necrozat osul, am făcut puroi, am găuri în coaste, sunt găuri efective în os.

Am dureri de fiecare dată când mă uit în oglindă, am dureri de fiecare dată când mă duc să-mi scot cicatricile. Trebuie să menționez că eu nu o să fiu niciodată ok, dar le voi remedia și sper din suflet să le remediez cât se poate de mult”, a spus influencerița.

