Sensy a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în sarcină! Ultimele luni nu au fost deloc ușoare pentru influenceriță: „Respir foarte greu, nu dorm”

Sensy trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar peste aproximativ două săptămâni își va ține bebelușul în brațe. Chiar dacă până acum sarcina a fost ușoară pentru ea, vedeta a povestit că începând cu luna a șaptea lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Sensy, probleme în sarcină

Influencerița s-a confruntat cu mai multe probleme care au împiedicat-o să își desfășoare activitățile pe care le avea înainte.

Sensy și-a dorit foarte mult să devină mămică, iar visul ei s-a îndeplinit. Influencerița mai are foarte puțin până când va putea să își țină băiețelul în brațe și așteaptă cu nerăbdare acest moment. Chiar dacă de multe ori a declarat că a avut parte de o sarcină ușoară, începând cu luna a șaptea, lucrurile s-au schimbat radical. Vedeta a început să întâmpine diferite probleme, printre care și dificultatea de a merge, însă a luat totul ca atare și nu a intrat în panică. Sensy a vorbit pentru prima dată despre tot ce i se întâmplă, pe Instagram.

„Începând cu luna a șaptea au început toate:)) respir foarte greu, nu dorm, retenție apă, picioare mâine umflate, arsuri, probleme la mers și la ridicarea din pat/scaun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că până acum o lună am avut cea mai ușoară și frumoasă sarcină, dar mai am puțin și revin la normal. Important este că am luat totul ca atare și nu m-am speriat de nimic din tot ce s-a întâmplat.”, a povestit Sensy pe Instagram.

Postare InstaStory Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy a mărturisit cum îl va chema pe fiul ei

Sensy a așteptat mult timp până a făcut public numele băiețelului ei, așa că a organizat o petrecere pentru a da această veste. Bebelușul va purta numele Aaron, nume care are o semnificație biblică și care are și o însemnătate aparte pentru vedetă.

Mama acesteia i-a mărturisit că acesta era numele de fată al bunicii, astfel că Sensy a considerat că este un semn din partea ei, având în vedere că femeia a trecut în neființă acum mai mulți ani și nu a avut ocazia să își cunoască strănepotul.

„Și apoi i-am spus mamei: ”Uite, mamă, noi ne-am gândit la nume, o să-l cheme Aaron!”. ”Păi, măi fată, tu nu știi că asta a fost numele de fată al bunicii tale?”. Nu cred ca e o coincidență. De atunci, toate se leagă.

Am început să mă documentez de acest nume.(…) A fost un nume foarte important în Biblie, el nu este sfânt, nu apare în calendar. Și mai ales ca e numele bunicii mele, mi se pare ca e trimis de ea. A murit, din păcate, acum 7 ani, dar cred că e cumva trimis.(...) O să fie cel mai răsfățat și cel mai iubit. Mi-ar fi placut să-l crească. M-a crescut bine și cu principii sănătoase de viață și mi-ar fi placut să i le insufle și lui”, a declarat Sensy pentru un post TV.