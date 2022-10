Sensy, în lacrimi la cununia civilă. Influencerița a trecut prin multe pățanii în ziua cea mare: „Am izbucnit în plâns”

In articol:

Recent, Sensy a făcut pasul cel mare. Vedeta a spus DA în fața familiei și a prietenilor apropiați. Chiar dacă a fost cel mai fericit moment din viața ei, asta nu înseamnă că fericitul eveniment a fost lipsit de peripeții.

Influencerița a fost surprinsă la un moment dat chiar lăcrimând, așa că fanii ei s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea și ce a determinat-o să plângă într-o zi atât de fericită.

Sensy a avut parte de o adevărată aventură în ziua cununiei. [Sursa foto: Instagram]

Sensy a plâns la cununie

Ziua cea mare a fost plină de emoție pentru Sensy, care a trebuit să se împartă între invitați și, bineînțeles, să se bucure de această zi plină de semnificație.

Vedeta a mărturisit că încă de la începutul evenimentului a început să plângă, pentru că începutul petrecerii a fost mai mult decât copleșitor pentru aceasta.

„Mă emoționează când mă uit la mine. Am spus "DA", am început să dansez un dans pe care oricum nu l-am repetat și când i-am văzut pe toți așa strânși în jurul nostru, am izbucnit în plâns.”, a declarat Sensy pentru un post de televiziune.

Perfecționistă din fire, Sensy a vrut ca totul să fie pus la punct la cununia ei.

Vedeta nu a făcut rabat de la nimic și a vrut să le asigure invitaților o experiență de neuitat.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, influencerița a avut parte de ajutor profesionist, care s-a asigurat ca petrecerea să fie una memorabilă. Totuși, Sensy recunoaște că a fost o seară extenuantă.

„Nu m-am ocupat singură. Am avut organizatori. Însă, am interacționat cu toți oamenii. Eu nu m-am distrat absolut deloc. Am fost prezentă, dar și absentă în același timp. Cine spune că se distrează la nuntă, se înșală. Toată lumea trăgea de mine. Simt că am făcut prea puține, deși am făcut multe. Pe mulți nu i-am întâmpinat.”, a mai mărturisit vedeta.

