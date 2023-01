Sensy nu știe dacă își poate duce toate planurile la bun sfârșit. Ce se întâmplă în viața ei: „Am vrea să plecăm”

In articol:

Sensy este una dintre cele mai cunocute și apreciate influencerițe din țara noastră. Tânăra se bucură de un adevărat succes în mediul online, acolo unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă.

Sensy se plânge de o perioadă haotică a vieții sale

Influencerița este foarte activă pe rețelele de socializare, însă în această perioadă a întâmpinat tot felul de situații care au oprit-o din a se mai ocupa de cariera sa.

Sensy trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, cu care s-a cununat civil în toamna anului trecut. Cei doi au programat marea petrecere de nuntă anul acesta, iar imediat după își doresc să plece în luna de miere. Sensy a hotărât să fie discretă în ceea ce privește viața sentimentală și să se concentreze pe alte planuri când vine vorba de online.

Influencerița a început anul cu greu, întrucât este în primul an de facultate și deja a început prima sesiune. Astfel este foarte aglomerată cu învățatul și nu se mai poate bucura de activitatea sa în mediul online.

„ Anul a început cam greu, pentru că sunt în sesiune, a început în forță, cu multe emoții, cu mult stres. Pe de o parte, e plăcerea că reușești și faci ceva la vârsta asta, că la mine e a doua facultate, dar în același timp facultatea, gândurile și stresul îmi iau plăcerea de a face ce fac eu pe online. Automat, dacă sunt în sesiune, am examene, trebuie să învăț, trebuie să citesc și nu mai am timp să fac ceea ce îmi place mie. Sunt între ciocan și nicovală.” , a mărturisit Sensy, pentru fanatik.ro

Sensy se pregătește de nuntă și de luna de miere

Sensy a mărturisit că anul acesta vor organiza și marea petrecere de nuntă care va avea aproximativ 300 de invitați. Mai mult decât atât, fosta concurentă „Bravo, ai stil!” își dorește să plece în luna de miere în America, însă se teme că va dura foarte mult timp până va fi gata viza.

„ Ne-ar plăcea în America. Dacă e facem ceva un tur, un semi-tur, ceva de genul dacă nu reușim în America, pentru că n-avem viză. Am înțeles că e cam complicat până te cheamă. Nu am o problemă cu interviul de la ambasadă, că amândoi suntem legați de România, deci nu ar fi motive să nu ne dea viza, dar e problemă până ne programează la viză.”, a mărturisit influencerița.

Sensy are multe planuri pe anul acesta. Influencerița își dorește să treacă cu bine pentru primul an de facultate, însă are de gând să se ocupe și de sănătatea sa. Aceasta și-a propus să mănânce mai sănătos și să facă mai mult sport.

„ Îmi doresc mult. Îmi doresc să reușesc cu facultatea, îmi doresc să evoluez profesional, îmi doresc o casă mai mare, îmi doresc un copil. Să călătorim mai mult, să fim mai fericiți. Îmi doresc să fiu mai atentă cu alimentația, pentru că am o alimentație haotică.

Vreau să fac sport, pentru că de foarte mult timp nu mai fac nimic. Planuri am multe, dar să văd dacă le pot pune în aplicare. Să știi că a fost bine, dar atunci când e bine parcă te culci pe o ureche. Mie asta mi se pare că mi s-a întâmplat sau… încep să cer din ce în ce mai mult de la mine.”, a mai spus Sensy

