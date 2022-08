Sensy se pregătește intens de cununia civilă! Pe ce va miza fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” la fericitul eveniment: „Va fi pe toate gusturile”

In articol:

Sensy este în culmea fericirii, asta pentru că a mai rămas puțin până când aceasta va deveni soție cu acte în regulă. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a oferit o serie de detalii despre fericitul eveniment, dezvăluind cum va arăta petrecerea de după cununia civilă, dar și pe ce vor miza blondina și partenerul ei de viață.

„Pentru mine cea mai importantă este muzica”

Sensy este tare nerăbdătoare, deoarece nu mai este mult până când va avea loc cununia civilă și va deveni soție cu acte în regulă. Ei bine, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este în toi cu pregătirile pentru fericitul eveniment, iar recent, blondina a oferit o serie de detalii despre petrecerea care va urma după ce va spune ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă.

Citeste si: Sensy a dezvăluit ce va purta în ziua nunții! Doar pantofii aleși de vloggerita costă cât un salariu| EXCLUSIV

Blondina spune că pentru ea cea mai importantă este muzică, asta pentru că atât ea, cât și viitorul soț, își doresc să mizeze pe distracție.

Citeste si: ,,Altfel nu intru în ring”. Ce condiție a pus Andreea Tonciu pentru a accepta să se lupte cu Bianca Drăgușanu în cușca MMA- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Pentru mine cea mai importantă este muzica, pentru că vreau să mizăm pe distracție și pe un vibe așa mișto. Cele mai importante sunt muzica și mâncarea, pentru cine mănâncă, adică eu. Pe locul doi ar fi partea estetică, adică rochia, pantofii, accesoriile, detalii, aranjamentele pe masă. Noi vom avea și foarte multe surprize pentru invitați, o să fie un eveniment plin de surprize. Va fi pizza, înghețată, shot-uri, flori, baloane, mai multe”, a declarat Sensy, pentru un post TV.

Citeste si: Sensy este pregătită să devină mamă de băiat: "M-am gândit deja la nume". Dezvăluiri exclusive

De asemenea, Sensy a mai dezvăluit că, pentru fericitul eveniment va avea două ținute, mai precis un costum pentru Starea Civilă și o rochiță pentru petrecerea de seară.

„Muzica va fi pe toate gusturile. Pantofii au costat cât un salariu, dar am zis că fără acești pantofi eu nu fac nuntă, pentru că sunt visul oricărei mirese. Am dat pe ei 4.000 de lei. Sunt foarte frumoși, sunt aurii, și am ales ceva care să mă facă să-i port. Voi avea două ținute: un costum la starea civilă, atunci când vom spune „DA” și vom semna, și apoi o rochiță pe seară, la petrecere”, a mai spus ea.

Cât despre invitați, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a spus că la cununia civilă vor participa 168 de persoane, însă pentru petrecerea de după cununia religioasă, care va avea loc în viitor, mirii vor avea 300 de invitați.

„Mirele dansează de rupe, va dansa mai mult decât mine, însă atunci vor fi emoții și nu știm exact ce va ieși! Vom avea 168 de invitați la cununia civilă, iar la nuntă vor fi 300”, a precizat influencerița.

Sensy [Sursa foto: Instagram]