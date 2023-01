Sensy se pregătește intens de nuntă! Influencerița a ales ce va purta la fericitul eveniment: „Vor fi cel puțin două”

In articol:

Sensy a făcut cununia civilă cu câteva luni în urmă, iar acum se pregătește intens pentru nunta care se apropie cu pași repezi.

Influencerița a căutat intens o rochie care să fie pe măsura fericitului eveniment, și a ajuns la o concluzie: își dorește cel puțin două.

Sensy nu se uită la bani și își dorește cel puțin două rochii de mireasă. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Sensy a dezvăluit ce va purta în ziua nunții! Doar pantofii aleși de vloggerita costă cât un salariu| EXCLUSIV

Sensy a ales ce va purta la nuntă

Sensy a pornit în căutarea care le face de multe ori pe viitoarele mirese să aibă fiori reci. Vedeta și-a ales rochiile de mireasă, pentru că nu este vorba despre o singură ținută pe care aceasta urmează să o poarte la nuntă.

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Influencerița a mărturisit că, dacă în cazul cununiei civile a optat pentru ceva simplu, de această dată își dorește să abordeze o piesă vestimentară mai tradițională.

Sensy nu a pierdut timpul și a ales și locația pentru fericitul eveniment, încă de acum patru ani.

„Sunt pe ultima sută de metri, mai sunt doar câteva luni. Dacă la cununia civilă am mers pe ceva foarte simplu, de data aceasta mergem pe tradițional, pe o rochie de mireasă lungă. M-am inspirat și am văzut că tendințele anului 2023 sunt pe simplu, dar se pune preț pe calitate, pe mătase în special si accesorii prețioase. Eu voi face pe comandă rochia, dar vor fi cel puțin două. Mă gândeam la shooting-ul foto să am altă rochie. Poate o vom facem undeva pe o plajă și nu pot să port sirenă. Deci 2, în special. Locația este la aleasă de patru ani deoarece este cel mai mare restaurant din oraș și toată lumea se bate pe el.”, a declarat Sensy, la un post de televiziune.

În ceea ce privește lista de invitați, aceasta este destul de lungă, pe ea aflându-se în jur de 300-400 de persoane. Totuși, se pare că nu toți au și confirmat participarea la nunta influenceriței.

Citește și: Sensy este pregătită să devină mamă de băiat: "M-am gândit deja la nume". Dezvăluiri exclusive

„E bine să n-ai așteptări de la oameni. Exact oamenii ăia la care te aștepți să fie cât de cât ok, exact ăia îți taie răsuflarea. Am primit niște seen-uri. Adică n-am primit nimic, de la unele nu am primit nici seen. Pur și simplu nu mi-au răspuns la mesaj, în ideea în care suntem prieteni, ne cunoaștem. Să nu mai spun că am fost la câteva evenimente importante din viața lor, iar ei nici măcar nu-mi răspund.(...) Așa e când ai așteptări foarte mari de la oameni.”, a mai dezvăluit Sensy.