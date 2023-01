Șerban Huidu, urmărit de ghinioane! Prezentatorul TV a trecut printr-un accident la schi, dar și unul rutier, soldat cu trei victime, care au decedat

In articol:

Șerban Huidu s-a lovit de o serie de ghinioane în viață. După un accident grav la schi, a fost implicat în unul rutier, soldat cu trei victime, care au decedat.

Șerban Huidu accidentat la schi

În anul 2010, Șerban Huidu s-a accidentat serios la schi în Austria. Prezentatorul TV a fost internat în Spitalul Universitar din Innsbruck, Austria, cu hemoragie craniană. A fost în comă artificială pentru o vreme, apoi s-a recuperat greu, deoarece a învățat din nou să vorbească.

La acea vreme, toată lumea era îngrijorată de starea lui de sănătate, în special familia. Atunci, Cristina Huidu a ales să facă unele declarații, deoarece au apărut diverse povești, mai mult sau mai puțin adevărate.

„Când Șerban era în spital, medicii îmi spuneau că nu au văzut niciodată asemenea ferocitate din partea jurnaliștilor: sunau și se dădeau drept doctori din Viena, au venit la spital, au încercat să intre în salon, să obțină fotografii. Nu au avut nicio limită în a păstra distanța de care noi am fi avut nevoie.” , a povestit soția lui Șerban.

Șerban Huidu a fost implicat într-un accident rutier

La nici un an de la accidentul de la schi, Șerban Huidu a fost implicat într-un accident rutier. În drum de munte, în zona localității Timișu de Sus, județul Brașov, Șerban Huidu a intrat pe contrasens și a lovit o mașină.

În mașina lui Șerban Huidu mai erau cei doi copii, bona acestora și soția lui, Cristina. Aceștia s-au speriat foarte rău și au fost transportați la spital. Din nefericire, 3 persoane din cealaltă mașină au decedat în urma impactului.

Şerban Huidu a fost judecat pentru ucidere din culpă, în urma accidentului și a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată de 300 de lei. De asemenea, permisul său de conducere a fost anulat.

Șerban Huidu s-a întors în televiziune

După 5 ani de la accidentul rutier, Șerban Huidu a decis că este momentul să se întoarcă în televiziune. Acest lucru a primit și critici și aprecieri.

„Intr-un fel, nu este mare diferenta, pentru ca n-am plecat niciodata de unde lucrez. Ca vor sau nu vor unii, eu asta am facut de 20 de ani si as mai incerca sa mai fac inca vreo 15 ani macar, am doar 39 de ani.

In mare, nu este o schimbare majora pentru mine, eu nu m-am dus acasa sa dorm cinci ani, dimpotriva, am facut foarte multe lucruri doar ca, atentia voastra si a publicului era mai mica”., a ținut să precizeze Șerban, la întoarcerea sa în emisiune.

În prezent, Șerban Huidu este producătorul general al emisiunii și a ales să lucreze în continuare din spatele camerelor.

