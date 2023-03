Serghei Mizil povestește ce a găsit în apartamentul lui Toma Caragiu, la cutremurul din 1977: "Totul era intact" | EXCLUSIV

In articol:

În 1977, în seara zilei de 4 martie, doliul și groaza s-au așternut peste București.

Cutremurul devastator avea să lase sute de oameni fără adăpost și mai ales urma să curme viața a sute de persoane doar în București.

În seara zilei de 4 martie, Serghei Mizil se afla în Primăverii, la ziua lui Jean Maurer. A ieșit în curte și a văzut cum se clătinau stâlpii de electricitate, iar în primele secunde nimeni nu a realizat exact ce se întâmplă. Vedeta a ieșit rapid pe bulevard și imediat a văzut dezastrul produs la București.

La 46 de ani de la cutremurul care a îngrozit România, Serghei Mizil a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre ceea ce a trăit în 1977, despre operațiunile de salvare și mai ales despre scenele de groază pe care le-a văzut în București, în primele minute de la încheierea seismului.

Unde se afla Serghei Mizil la cutremurul din 1977

Serghei Mizil a participat la operațiunile de căutare ale supraviețuitorilor din 1977.

Cutremurul l-a prins în Primăverii, la ziua lui Jean Maurer. Ne-a dezvăluit că în momentul în care a ieșit din vilă, a văzut cum stâlpii din fața sa se clătinau.

"În 1977 am participat la scoaterea multor oameni de sub ruine. Eu stăteam în spate la Intercontinental, cu prima mea soție și cu Smaranda mică.

Momentul cutremurului m-a găsit în cartierul Primăverii, la ziua lui Jean Maurer. Inițial nu mi-am dat seama cât de gravă era situația, fiind vilă cu un etaj. Când am ieșit afară deja felinarele se mișcau rău stânga – dreapta. Am plecat imediat și am luat-o pe bulevard. În două minute am fost pe bulevard și am văzut toată nenorocirea care era acolo.

A fost foarte nasol, am văzut cum lucruri și locuri în care mergeam, dintr-o dată, nu mai erau. Lumea era disperată, fugeau, țipau cu morți și răniți în brațe", a povestit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Cum au decurs operațiunile de salvare la cutremurul din `77

Serghei Mizil ne-a povestit cum au decurs operațiunile de salvare la cutremurul din 1977. La acel moment, au fost folosiți câini pentru a identifica locurile în care se aflau oamenii, iar ulterior era stabilit timpul în care puteau extrage victima de sub dărâmături.

Vedeta mărturisește că a fost o organizare impecabilă la cutremur, iar Ceaușescu a mobilizat toate forțele pentru operațiunile de salvare și evacuare.

"Un rol determinat în ce s-a întâmplat atunci a fost Nicolae Ceaușescu. Nu că sunt eu vreun nostalgic că nu am avut eu talentele acestea, dar dacă nu era Ceaușescu, nu scoteau cred că nici un sfert din oamenii care au fost scoși de sub dărâmături.

El a chemat armata, a dat stare de necesitate și venea acolo. Tot ce spun am văzut cu ochii mei, nu mi-a povestit nimeni. Aduseseră niște câini care lătrau și lătratul acesta era diferit. Dacă găseau un om mort lătrau într-un fel, iar dacă găseau un om viu lătrau în alt fel. Puneau oamenii acolo niște stegulețe și Ceaușescu venea să întrebe în cât timp îl scot.

Dacă ziceau în două ore, el se întorcea după două ore. În cazul în care omul nu era scos, militarii ajungeau la Curtea Marțială. Plus că a mai avut o chestie, el a stat efectiv acolo și mergea de la dărâmătură la dărâmătură.

O chestie foarte deșteaptă pe care a făcut-o a fost să cheme minerii. Noi inițial am râs, am zis că e nebun. Dar avea dreptate pentru că minerii se băgau sub dărâmături. Lor nu le era frică să se bage în tunele", a povestit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Cum arăta casa lui Toma Caragiu după cutremur

Serghei Mizil îl cunoștea pe actorul Toma Caragiu așa că după cutremur a mers la el acasă. Ne-a mărturisit că apartamentul a rămas intact, greșeala ce i-a fost fatală actorului gestul de a coborî pe scări.

"M-am dus la Caragiu și la Bocăneț acasă și atunci am văzut ce s-a putut întâmplat. Ei au murit pe scară. Dacă rămâneau în apartament scăpau pentru că apartamentul acela a rămas intact. Cunoscându-i am mers acolo.

Ei au murit pe scară și specialiștii au dreptate pentru că nu trebuie să ieși din casă, dar știți cum e instinctul acesta de a fugi e mult mai puternic decât rațiunea", a mărturisit Serghei Mizil.

Vedeta mărturisește că la blocul în care a locuit Toma Caragiu a văzut cum oamenilor de sub dărâmături li se dădea prima dată apă, printr-un furtun, înainte să fie extrași.

"Apoi am mai stat acolo și am văzut cum au scos o mulțime de oameni. O chestie foarte interesantă era că ei nu mureau de foame. Mureau pentru că, din ce am înțeles și din ce îmi aduc aminte, după trei zile li se cristalizează rinichiul.

Ei când ajungeau la om îi băgau apă pe un furtun și imediat îi dădeau să bea. Când îi scotea afară atunci aveau șocul și le puneau o pătură în cap. Cât erau sub dărâmături, ei nu erau așa șocați, dar când se uitau și vedeau că nu mai era blocul deasupra, nu mai exista apartamentul în care stăteau, atunci intrau în șoc", a mai dezvăluit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

De ce scările se prăbușesc primele la cutremur

Întotdeauna oamenilor li se recomandă ca în caz de cutremur să nu fugă niciodată pe scări! Este cel mai important gest care ne poate salva viața, iar specialiștii au vorbit adesea despre faptul că mi bine ne adăpostim în casă, sub o grindă de rezistență, sub birou sau sub masă.

Scările cad primele la cutremur, iar din acest motiv este recomandat să nu fugim din apartament pe scări și nici nu mai intră în discuție să luăm liftul. Actorul Toma Caragiu și-a găsit sfârșitul pe scări, iar astăzi un arhitect din București ne explică motivul pentru care scările se prăbușesc la cutremur.

"În momentul în care începe cutremurul sau se desfășoară cutremurul, zonele cele mai expuse sunt scările și lifturile. Acolo, treptele și podelele sunt în interiorul unei structuri, dar sunt de fapt goluri. Ele se sprijină, spre deosebire de un planșeu care se prinde în grinzi, în stâlpi, zonele de scări sunt goluri în planșeu. În timpul cutremurului ele sunt cele mai solicitate. Ele se prăbușesc.

Mai mult decât atât, un alt motiv pentru care nu e bine să te duci acolo este faptul că ai aglomera foarte mult acea zonă. Dacă toți oamenii ar fugii, ar bloca scările acelea care sunt dimensionate la 120 - 150 de cm lățime și atunci s-ar crea și o busculadă.

Dar cel mai important este că în zona respectivă nu există planșeu. Dacă vă imaginați, există niște pereți ai casei scării care opresc planșeul și apoi în zona scării planșeul nu mai are continuitate. Acesta este motivul pe care scările respective nu fac parte din structură, deși sunt înconjurate de structură", a explicat arhitectul Marian Moiceanu, pentru WOWbiz.ro.

