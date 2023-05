Serghei Mizil pozează ca un adevărat model la aproape 70 de ani! Fiica sa e cea care l-a convins: "M-am făcut manechin" | EXCLUSIV

In articol:

Serghei Mizil este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din showbiz-ul românesc. Vedeta are o poveste de viață impresionată și întâmplări cât să umple paginile unui roman. Are mereu glumele și simțul umorului la el, așa că îți e imposibil să te plictisești.

Serghei Mizil, manechin pentru fiica sa

Recent, una dintre fiicele lui Serghei Mizil și-a deschis o afacere interesantă, cu haine cu diferite modele. Pentru a le promova, era nevoie de un manechin, iar aceasta s-a gândit chiar la tatăl ei, Serghei Mizil. În cadrul unui interviu exclusiv, Serghei ne-a spus cum a ajuns să pozeze la aproape 70 de ani și ce i-au spus ceilalți, când l-au văzut în postura neașteptată.

"Treningurile acelea le face fiică-mea, ea se ocupă de ele. M-au luat toți, că m-am făcut manechin la 70 de ani. Sunt fotogenic.", a declarat Serghei Mizil, la WOWnews.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Serghei Mizil a fost la un pas de moarte

La începutul lui 2022, Serghei Mizil a făcut o serie de dezvăluiri impresionante. El a mărturisit că a fost la un pas de moarte, iar timp de 15 a renunțat total la băuturile alcoolice, după ce un medic i-a spus că are început de ciroză.

"Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd atunci. Regret că a murit, era un om foarte tare. Era un foarte bun pedagog. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală. M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput. Am ținut-o pe tratament, brânză de vaci cu miere, e cea mai bună, ceai hepatic, beam pe 3-4 litri pe zi, îl beau ca pe apă și odihnă. Mi-am revenit, restul care nu au ținut cont, s-au dus acolo sus.", a mărturisit Serghei Mizil, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!