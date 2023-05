Serghei Mizil și Miron Cozma, față în față cu cele mai picante întrebări! Au spus totul fără menajamente: "El a avut mai multe femei ca mine"

In articol:

Față în față, Miron Cozma și Serghei Mizil au dat cărțile pe față! Cele două vedete au vorbit despre viața de cuplu, infidelitate, ce înseamnă să fii un bărbat adevărat și mai ales care sunt lucrurile pe care femeile nu trebuie să le ierte niciodată.

În trecut, Miron Cozma a mărturisit că partenera lui de viață le-a cunoscut pe toată amantele sale, iar în această ediție Fiță cu Adiță a ținut să precizeze că niciodată nu a avut o problemă cu relații extra-conjugale ale iubitei sale.

Serghei Mizil recunoaște că este împotriva violenței asupra femeilor și spune că cea mai bună soluție în astfel de cazuri este despărțirea. La adresa soției sale are doar cuvinte de laudă și mărturisește că întotdeauna au avut o relație civilizată, tocmai pentru că ea nu i-a cerut niciodată explicații cu privire la locurile în care merge sau cu cine iese în oraș.

Cine a avut mai multe femei, Serghei Mizil sau Miron Cozma?!

Invitați la Fiță cu Adiță, Serghei Mizil și Miron Cozma au fost puși față în față cu una dintre cele mai grele întrebări: cine a avut cele mai multe femei?! Sincer și asumat, Miron Cozma este convins să Serghei Mizil l-a bătut în ceea ce privește dragostea și chiar admiratoarele.

Miron Cozma a fost și cel care a dat tot din casă și a răspuns primul la întrebare. Se simte ca la 39 de ani și își amintește în prezent cum femeile era înnebunite după el când îl vedeau pe scenă.

"Cred că el a avut mai multe femei ca mine. Și eu am avut foarte multe și săraca Dana, mama copiilor mei, a luat multă bătaie de la femei din cauza mea.

Revenind însă, ajunsesem la discotecă să îmi pun paza ca la 20 de metri să nu mai vină nicio femei. Când prezentam în discotecă și îmi dădeam părul peste cap înnebunea lumea și am avut femei multe", a povestit Miron Cozma, la Fiță cu Adiță.

Adiță Voicu, alături de Serghei Mizil și Miron Cozma [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-au cunoscut Miron Cozma și Serghei Mizil

Fane Spoitoru a fost cel care i-a adus unul lângă altul pe Serghei Mizil și Miron Cozma. Au rămas prieteni atunci, iar scandalul cu minerii în care a fost implicat Miron Cozma l-a impresionat pe Serghei Mizil.

"Ne-am cunoscut la pușcărie, când am venit la Fane Spoitoru", își amintește Miron Cozma.

Serghei Mizil ține mine minte bine acea zi și a povestit în emisiunea de pe TheXclusive și cum era îmbrăcat Miron Cozma în acea zi.

"Aveai o căciulă, erai la geamul ăla mic și eu am venit la Fane cu unul de care nu vreau să ne mai aduce aminte pentru că este o lepră. Eu am venit la Fane și am zis să stăm toți. Eu așa te-am cunoscut prima oară. Eu am ținut foarte mult la tine", a mai adăugat Serghei Mizil.

Miron Cozma, la Fiță cu Adiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Serghei Mizil și Miron Cozma, la momentul adevărului

Serghei Mizil și Miron Cozma au ajuns și la momentul adevărului, când au fost nevoiți să recunoască dacă s-au iubit sau au avut o aventură cu partenera sau soția unui prieten. În timp ce Serghei Mizil a recunoscut că nu, Miron Cozma a mărturisit că da, dar că bunul său prieten nu a aflat niciodată, cel puțin nu de la el.

"După 50 de ani mi-am propus să găsesc o femeie ca mine și să merg cu ea până la capăt. Am acceptat și cu femeia unui prieten. Am făcut-o în Petrila la un prieten care susținea că nevastă-sa e cea mai serioasă și cea mai cea. Îmi spunea mie că eu care sunt gagicar dacă reușesc să o seduc... am reuși, dar nu i-am spus", a dezvăluit Miron Cozma, la Fiță cu Adiță.

Serghei Mizil a recunoscut că nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva, tocmai pentru că anturajul său era mai diferit, iar unele dintre cele mai frumoase femei îi cădeau la picioare.

"Nu pentru că eu am stat numai între lepre care erau toți cu fete multe care se pretau. Ce să mă mai duc la iubite când avea aveau 2 metri, picioarele până în gât și îmi spuneau frumosul meu, iar eu mă uitam în oglindă și mă speriam. Șmecherii tot timpul merg pe bani că după nu te legi la cap", a mai precizat Serghei Mizil.

