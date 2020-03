Sergiu Ciobotariu este acum omul momentul în România. Băiatul simplu din Răducani a denit viral pe reţelele de socializare după ce, săptămâna trecută, a decis să se urce pe cal şi să meargă 40 de kilometri, pentru a-și vedea soţia care tocmai născuse. Tată a două fete şi de joi, și tătic de băiat, bărbatul, deși fără un ban în buzunar, a dorit cu orice preţ să ajungă la nevasta lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte, și a apelat la o soluție pe care nimeni nu ar fi bănuit-o!

I-a fost milă de mine și m-a lăsat să plec”

De altfel, oprit de polițiști, Sergiu avea să povestească în presa locală că a ales să meargă pe cal pentru că nu a fost lăsat să urce în tramvai, iar bani de taxi nu avea, prefera să le dea de mâncare celor de acasă, decât să meargă el într-o astfel de mașină.

”Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-a lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Aceștia au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro, care, spre marea surprindere a tuturor, avea să fie „echipat” corespunzător pentru pandemia de coronavirus, cu mască și mănuși.

n om care este bun cu toată lumea m-a ajutat”

Om sărac și cu frica lui Dumnezeu, Sergiu, tăticul călăreț, a spus de unde are calul, devenit și el celebru în întreaga țară. ”Eu sunt un om sărac, abia mă descurc într-o cămăruță cu familia. Muncesc însă zilnic să pot să aduc de mâncare tuturor și să putem supraviețui. Calul ăsta m-a salvat, mă duc cu el la lucru...L-am luat pe datorie de un băiat de aici din localitate, din Dallas, un om care este bun cu toată lumea. Să îi dea Dumnezeu sănătate că m-a ajutat, că nu aș fi putut să îl cumpăr cu banii jos. Nu aveam de unde”, a spus Sergiu reporterilor.