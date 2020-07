Ieri, Kanal D s-a pozitionat din nou, pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, in Prime Time, cu serialul “Dragoste si secrete”.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, in intervalul 20:00 – 23:15, Kanal D a fost lider de piata, atat la nivelul intregii tari, cat si in randul populatiei de la orase.

Miercuri, 29 iulie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in audiente, cu 6,6% rating si 19,5% cota de piata, pe targetul National, si 6,1% rating si 17,9% cota de piata, pe targetul All Urban. Episodul difuzat aseara a fost urmarit, in medie, pe parcusul celor peste trei ore de difuzare, de peste un million (1.158.000) de telespectatori din intreaga tara.

Postul TV si-a mentinut pozitia in topul televiziunilor si in ceea ce priveste targetul Comercial, pozitionandu-se pe locul doi, cu 3,7% rating si 15,3% cota de piata.

In minutul de aur, atins la 21:48, aproape un million si jumatate (1.482.000) de fani urmareau serialul difuzat la Kanal D.