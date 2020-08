Sevtap Özaltun, personajul Özlem, sotia lui Ali, din “Dragoste si secrete”

Actrita, in varsta de 35 de ani, atrage atentia, in viata de zi cu zi, prin frumusetea, naturaletea si calmul de care da dovada. Indragostita iremediabil de natura, Sevtap adora viata de provincie, motiv pentru care ea a preferat sa locuiasca chiar la tara, in detrimentul zbuciumului de oras. Semanatul campului, gatitul si ajutatul copiilor din sat, sunt bucuriile actritei. Actrita spune ca a gasit fericirea.

“Prefer sa stau pe iarba sa beau o cafea, decat sa merg din local in local, la oras. In provincie exista pace si liniste pentru mine. Mi-am dorit ca totul sa fie sub controlul meu, si am realizat ca viata de oras ma epuizeaza si ma consuma. Acum prefer sa ma las dusa de flux, decat sa opun rezistenta la ceea ce-mi ofera viata. Asta imi da liniste. Am gasit ceea ce ma face fericita. Sunt acolo unde exista liniste”, marturiseste Sevtap, intr-un interviu acordat publicatiei Sabah, din Turcia.

Citeste si: Harry și Meghan, în casa miliardarului rus care a vrut să-și taie soția de față cu toată lumea - evz.ro

Citeste si: N-o sa-ti vina sa crezi care este locul preferat al lui Engin Hepileri, temutul Uygar, din “Dragoste si secrete”

Deocamdata nu exista cineva care sa-i fi cucerit inima frumoasei Sevtap Özaltun. Actrita crede ca iubirea aduce aer proapat in viata oamenilor si marturiseste ca o asteapta sa vine si in viata ei.

„Dragostea aduce aer proapat in viata oamenilor si ii face sa evolueaze. Indiferent de unde provine iubirea, ea ar trebui sa aparaJ”, spune Sevtap.

Pe Sevtap Özaltun o puteti vedea in rolul Ozlem, fosta sotie a lui Ali, interpretat de Keremcem, in serialul “Dragoste si secrete”, difuzat de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.