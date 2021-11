Sezonul Simonei Halep s-a încheiat plin de emoții. Pentru prima dată după nouă ani, Simona termină sezonul fără niciun titlu câștigat

In articol:

Românca, Simona Halep a fost nevoită să se retragă aseară înaintea semifinalei de la Linz, din cauza unei accidentări la genunchi. În semifinală urma să o întâlnească pe Jaqueline Cristian(100 WTA). Pentru prima dată din 2012, Simona va încheia un sezon competițional fără a câștiga niciun titlu.

Dubla campioană de Grand Slem, Simona Halep a transmis fanilor un mesaj emoționant pe contul ei oficial de Instagram, prin care a marcat sfârșitul acestui sezon. Sportiva a menționat că anul 2021 a fost plin de provocări și început, din păcate cu decesul mătușii sale.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

„Ei bine, 2021… ai fost, hmmm, greu de descris. Să fiu cinstită, a fost un an incredibil de dificil. Chiar înainte de a începe, am suferit enorm ca familie, pentru că am pierdut-o pe una dintre cele mai apropiate rude, sora tatălui meu, mătușica mea. A fost o persoană puternică, specială, și va rămâne mereu în inimile și în gândurile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a trebuit timp să îl accept, dar am înțeles în cele din urmă că viața este astfel și că trebuie să trecem peste durere și să rămânem puternici.” , a scris Simo în postarea de pe Instagram.

Accidentăile au ținut-o pe Halep departe de Roland Garros

Iubita tenismenă a continuat să mărturisească sincer, fanilor cât de greu a fost acest sezon, din cauza accidentărilor care nu au încetat să se oprească. Accidentarea de la Roma a făcut-o pe Simo să rateze turneul ei preferat de la Roland Garros, iar titlui de la Wimblendon nu a mai fost câștigat de ea.

,,Dorința mea de a juca era uriașă, dar nu am putut să joc câteva luni și am fost nevoită să ratez dragul meu Roland Garros și nu am putut să-mi apăr titlul de la Wimbledon. Am început să am probleme din punctul de vedere al încrederii în mine și să mă întreb dacă sunt capabilă să mă întorc de unde plecasem, dacă puteam să am încredere în corpul meu că va rezista.”, a adăugat sportiva.

Anul 2021 a fost marcat și de despărțirea sa de consacratul antrenor Darren Cahill ,căruia i-a mulțumit pentru că a fost lângă ea și a sprijinit-o în tot acest timp. Mulțumirile au mers și către noul ei antrenor, Adrian, ce s-a reîntors și a ajutat-o să își recapete încrederea. De asemenea, Simona nu a uitat să le mulțumească și restul persoanelor din staff-ul ei, ce au grijă de recuperarea acesteia.

Simona Halep vede următorul sezon cu mai multă încredere

„Pe repede înainte până astăzi, lucrul de care sunt cea mai mândră după toate aceste încercări este că astăzi am încredere că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi crea alte momente memorabile pe teren. Anul nu a început bine, dar s-a terminat într-o notă pozitivă, și de-abia aștept ce urmează.", speră iubita tenismenă.

Prin mesajul ei, Simona a subliniat încă o dată importanța pe care familia a avut-o în tot acest timp, dar și mulțumirea că Toni Iuruc face parte din viața ei.

,,Mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut în orice situație. Mulțumesc prietenilor mei apropiați care mi-au fost mereu alături. Îi mulțumesc soțului meu pentru că este parte din viața mea ❤️ 2022, de-abia aștept să începi, dar acum am nevoie de o vacanță, te rog”., a încheiat Simona.