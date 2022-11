Sfântul Andrei 2022. De ce se pune usturoi la geamurile casei în noaptea de Sf. Andrei

In articol:

Sfântul Andrei 2022. Iată ce tradiții și superstiții există la sărbătoarea de pe 30 noiembrie! Vezi motivul pentru care românii pun usturoi la geamurile casei în noaptea de Sf. Andrei!

De ce se pune usturoi la geamurile casei în noaptea de Sfântul Andrei

Sfântul Andrei 2022. Tradiția spune ca în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, de Sf. Andrei, hotarul dintre lumea pământeană și cea de dincolo se deschide, iar spiritele rele se dezlănțuie și caută victime.

Se spune că în noaptea de Sfântul Andrei 2022, strigoii și moroii ies pe străzi și pe câmpuri și își dezlănțuie forțele malefice: fură mana vacilor (le afectează fertilitatea), mana câmpului (ogoarele nu mai rodesc) şi minţile oamenilor care nu ştiu să se ferească.

Pentru a se feri de spiritele rele, oamenii obișnuiesc să-și pună usturoi în geamurile casei, la uși, iar unii dintre ei ung ușile, hornurile, scările și clanțele cu căței de usturoi sau atârnă funii împletite la uși și ferestre.

Ce se pune sub pernă în noaptea de Sfântul Andrei

Sfântul Andrei este cinstit în fiecare an pe 30 noiembrie, o zi importantă și încărcată de tradiții pentru români. Unul dintre obiceiurile pe care le practică fetele nemăritate este să-și pună busuioc sub pernă în noaptea de Sfântul Andrei. Potrivit tradiției, fetele care își pun un fir de busuioc sub pernă de Sfântul Andrei își vor visa ursitul.

O altă tradiție de Sfântul Andrei spune că pentru a-și afla ursitul, o fată trebuie să se așeze dezbrăcată între două oglinzi cu o lumânare în mână și să privească atent în oglinda din față. Se crede că în oglinda din spate i se arată imaginea bărbatului care îi este sortit.

Sfântul Andrei 2022. Rugăciune făcătoare de minuni

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

