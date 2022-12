In articol:

Sfântul Vasile 2023 este sărbătorit pe 1 ianuarie. Iată ce NU ai voie să faci sub nicio formă în ziua de Sfântul Vasile! Află ce lucruri sunt complet interzise de Sf.

Ce NU ai voie să faci de Sfântul Vasile 2023

Vasile, în prima zi a anului.

La sărbătoarea de Sfântul Vasile 2023, este complet interzis să faci treburi casnice. Se spune că dacă încalci această regulă, vei avea parte de ghinion și probleme în tot anul ce urmează.

De Sfântul Vasile, nu ai voie să tricotezi, să coși, să speli sau să mături gospodăria. Ziua de 1 ianuarie, când este cinstit Sfântul Vasile, este dedicată odihnei.

Totodată, de Sfântul Vasile nu ai voie să dai nimic cu împrumut. Se spune că dacă împrumuți bani sau obiecte pe 1 ianuarie, vei fi urmărit de ghinion în restul anului 2023.

În ziua de Sfântul Vasile nu ai voie să te cerți cu nimeni. Dacă ai avut un conflict cu cineva, este bine să îngropi securea războiului și să faci primul pas spre împăcare.

De asemenea, se spune că în ziua de Sf. Vasile nu ai voie să dormi, altfel vei fi somnoros și leneș tot anul.

Sfântul Vasile 2023. Ce NU ai voie să faci sub nicio formă pe 1 ianuarie [Sursa foto: shutterstock]

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile 2023

Potrivit tradiției, în ziua de Sfântul Vasile este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb și să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul.

Se spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile 2023 trebuie să fim atenți la starea vremii. Se spune că dacă pe 1 ianuarie ninge, vom avea parte de un an îmbelșugat. Dacă de Sf. Vasile este vreme senină, oamenii vor fi sănătoși în tot restul anului.

Tradiția spune că în ziua de Sfântul Vasile fetele pun punți pentru a visa bărbatul cu care se vor căsători. Mai exact, punțile sunt confecționate din rămurele de măr dulce, construite din două crenguțe, care sunt, mai apoi, plasate în locuri ascunse.

Potrivit tradiției, de ele se leagă un mănunchi de busuioc, o pară de argint legată cu un fir de ață roșu, un inel, o batistă și un șir de mărgele. Se spune că dacă puntea este plină de brumă, atunci fata se va căsători cu un bărbat bogat, iar dacă puntea nu are brumă, atunci se va căsători cu unul sărac.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile, fetele nemăritate care vor să afle alesul obișnuiesc să pună busuioc la ghizdurile fântânii, iar dacă a doua zi găsesc busuiocul plin de brumă, atunci se vor mărita în acea iarnă.

O altă tradiție de care țin cont fetele la sărbătoarea de Sf. Vasile are ca scop tot aflarea identității alesului. Fetele obișnuiesc să scrie două bilete, unul cu numele lor, altul cu numele băiatului pe care fetele îl gândesc ca soț. Mai apoi, biletele se pun sub pernă, iar la trezire fetele vor bagă mâna sub pernă și vor lua unul dintre ele. Dacă nimeresc biletul cu numele băiatului atunci se vor căsători cu acesta în acel an, dacă nu, atunci o vor face mai târziu.

Sfântul Vasile 2022. Rugăciune

Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fară de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut, nici poate să-L vadă; de Care se teme și se cutremură toată făptură; Cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor, care din trufie și-a încordat grumazul oarecând și s-a lepădat de slujba să prin neascultare, și pe îngerii cei împreună cu dânsul potrivnici, care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în întunericul cel adânc al iadului, fă ca blestemul acesta, ce se face în numele Tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei și a tuturor taberelor lui, care au căzut împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă; și-i poruncește lui și; diavolilor lui să se depărteze cu totul, ca să nu facă nici o vătămare acestui suflet pecetluit; ci acești pecetluiți să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Că se lauda și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

sursă: crestinortodox.ro