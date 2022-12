Sfântul Vasile 2023. Ce se dă de pomană pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile cel Mare

In articol:

Sărbătoarea de Sfântul Vasile se numără printre cele mai importante zile ale calendarului creștin ortodox. Pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile 2023, credincioșii obișnuiesc să îi pomenească pe cei care au trecut la viața de apoi.

Sfântul Vasile 2023. Ce se dă de pomană pe 1 ianuarie

Află ce este bine să dai de pomană de Sf. Vasile pentru sufletul celor adormiți.

Pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile 2023, creștinii merg la biserică cu alimente ce sunt sfințite de preot și mai apoi date de pomană persoanelor sărmane pentru sufletul celor adormiți.

De Sfântul Vasile, credincioșii obișnuisc să aprindă lumânări la mormintele celor dragi care au încetat din viață și să împartă alimente. Astfel, la sărbătoarea de Sfântul Vasile, creștinii pot da de pomană orice alimente doresc: carne, ouă, brânză, fructe, legume etc.

Important este ca acestea să fie mai întâi sfințite de către un preot în cadrul slujbei de Sfântul Vasile.

Totodată, de Sfântul Vasile, oamenii care dau de pomană nu trebuie să uite de colivă, cel mai important preparat care se împarte în cinstea celor adormiți.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile 2023

Potrivit tradiției, în ziua de Sfântul Vasile este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb și să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul.

Se spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile 2023 trebuie să fim atenți la starea vremii. Se spune că dacă pe 1 ianuarie ninge, vom avea parte de un an îmbelșugat. Dacă de Sf. Vasile este vreme senină, oamenii vor fi sănătoși în tot restul anului.

Tradiția spune că în ziua de Sfântul Vasile fetele pun punți pentru a visa bărbatul cu care se vor căsători. Mai exact, punțile sunt confecționate din rămurele de măr dulce, construite din două crenguțe, care sunt, mai apoi, plasate în locuri ascunse.

Potrivit tradiției, de ele se leagă un mănunchi de busuioc, o pară de argint legată cu un fir de ață roșu, un inel, o batistă și un șir de mărgele. Se spune că dacă puntea este plină de brumă, atunci fata se va căsători cu un bărbat bogat, iar dacă puntea nu are brumă, atunci se va căsători cu unul sărac.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile, fetele nemăritate care vor să afle alesul obișnuiesc să pună busuioc la ghizdurile fântânii, iar dacă a doua zi găsesc busuiocul plin de brumă, atunci se vor mărita în acea iarnă.

O altă tradiție de care țin cont fetele la sărbătoarea de Sf. Vasile are ca scop tot aflarea identității alesului. Fetele obișnuiesc să scrie două bilete, unul cu numele lor, altul cu numele băiatului pe care fetele îl gândesc ca soț. Mai apoi, biletele se pun sub pernă, iar la trezire fetele vor bagă mâna sub pernă și vor lua unul dintre ele. Dacă nimeresc biletul cu numele băiatului atunci se vor căsători cu acesta în acel an, dacă nu, atunci o vor face mai târziu.