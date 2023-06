Shakira a spus cum l-a cunoscut pe Pique! ”Avea 23 de ani, cu 10 ani mai tânăr decât mine. Jucător de fotbal, chipeș, cu o reputație de playboy... Era un copil sălbatic la acea vreme”

In articol:

Shakira și Gerard Pique au ajuns la capătul drumului, însă cântăreața nu poate uita momentele frumoase pe care le-a trait alături de omul care i-a marcat viața timp de 12 ani.

Shakira a spus cum l-a cunoscut pe Pique! ”L- am întrebat pe pilotul avionului dacă pot ateriza pentru scurt timp doar pentru a-i da un sărut lui Gerard”

Deși cei doi au trecut de la dragoste la ură cât ai bate din palme, Shakira pare că nu vrea să pună în cufărul cu amintiri toată legătura cu fostul star al Barcelonei, ci, dintr-un exces de sinceritate sau constrânsă de anumite probleme legale, dorește să împărtășească tot ce a simțit cu oamenii care o adoră.

Shakira a povestit cum l-a cunoscut pe Pique, la Campionatul Mondial din Africa de Sud din 2010. Artista se afla într-o relație cu argentinianul Antonio de la Rúa și abia după ce a terminat oficial legătura cu el, la un an, a recunoscut că este împreună cu fotbalistul catalan. „Îmi amintesc că am călătorit din Marrakech până în Croația. Zburam deasupra Barcelonei și l-am întrebat pe pilotul avionului dacă pot ateriza pentru scurt timp doar pentru a-i da un sărut lui Gerard. A fost cel mai romantic lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea”, a spus Shakira, care avea să mai dea câteva detalii din acea perioadă. ” Am început să mă întâlnesc cu Gerard și, dacă aveam puțin timp liber, preferam să mă duc să-l văd pe el și nu să mă duc în Bahamas să mă întâlnesc cu fostul meu iubit”, a mai dezvăluit cântăreața din America de Sud, care pe durata relației cu De la Rua

cumpărase o casă în Bahamas.

Shakira, dezvăluiri despre Pique! ”Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi în această țară (n.r. Spania) pentru acest puști cu barbă care arăta uimitor”

Shakira a dezvăluit când a început să se vadă cu Gerard Pique și ce credea despre el la vremea respectivă.

Artista nu se baza pe o relație serioasă, însă era atrasă iremediabil de starul Barcei.

„În 2011, când am început să mă întâlnesc cu el, abia ne vedeam. Avea 23 de ani, cu 10 ani mai tânăr decât mine. Jucător de fotbal, chipeș, cu o reputație de playboy... Era un copil sălbatic la acea vreme. Acum, este un tip grozav, dar pe atunci era nebun și nu aveam nicio garanție că lucrurile vor funcționa sau că vom întemeia o familie. Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi în această țară (n.r. Spania) pentru acest puști cu barbă care arăta uimitor. Nu știam ce vrea tipul ăsta de la mine. Poate că voia să se distreze și nu era ceva pe termen lung”, a comentat Shakira pentru Il Pais.

Shakira a spus cum l-a cunoscut pe Pique, dar și motivul pentru care nu s-a mutat cu el în Spania decât după ce l-a născut pe al doilea copil

În ciuda faptului că în 2013, Shakira a născut primul băiat, pe Milan, la Barcelona, cântăreața a dezvăluit că nu s-a stabilit nici atunci în Spania.

„Este greu de înțeles, dar în timpul sarcinii lucram 14 ore pe zi. Îmi amintesc că eram pe scenă cu burta mea mare, făcând acele mișcări pe care le fac... Cred că arătam ridicol. Am programat cezariana pentru că aveam un contract cu The Voice. M-am dus în sala de nașteri machiată. Am născut și mi-am luat copilul nou-născut cu mine. L-am purtat peste tot cu mine, ca acele mame indigene care își poartă copiii în spate. L-am alăptat pe platoul de filmare al emisiunii la fiecare 3 ore”, a dat detalii Shakira, conform sursei menționate anterior.

Shakira, declarații tulburătoare după despărțirea definitivă de Gerard Pique! ”Vine o vreme în viața oricărei femei, unde nu mai depinde de cineva să o iubească”

Shakira a spus totul despre Pique! ”Viețile noastre profesionale nu se potriveau, era ca și cum am pune ulei și apă împreună”

Shakira ar fi dorit să nască în America, dar Gerard Pique a insistat ca ea să aducă pe lume copilul la Barcelona. Abia în 2015, la nașterea lui Sasha, artista a decis să se mute în Spania. „Milan mergea la școală și lucrurile s-au schimbat. Eram o familie stabilă, deși conștientizam că nu vom fi niciodată un cuplu complet convențional”, a povestit artista, care a completat declarația cu detalii despre momentele mai puțin plăcute trăite cu fostul fundaș catalan.

„Relația noastră a fost foarte tumultoasă, pentru că viețile noastre profesionale nu se potriveau, era ca și cum am pune ulei și apă împreună. Eu eram un globe-trotter, iar el trebuia să respecte un program”, au fost cuvintele Shakirei, dovadă clară că, în ciuda iubirii, ea și Pique au clacat în viața de cuplu din cauza profesiilor total diferite.