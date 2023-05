Shakira, declarații tulburătoare după despărțirea definitivă de Gerard Pique! ”Vine o vreme în viața oricărei femei, unde nu mai depinde de cineva să o iubească”

In articol:

După 12 ani de iubire, Shakira și Gerard Pique s-au despărțit cu scandal! Cum ar fi putut fi altfel, în condițiile în care artista a fost înșelată de fostul star al Barcelonei o perioadă de un an cu Clara Chia Marti, o angajată a cântăreței.

Shakira, declarații tulburătoare după despărțirea definitivă de Gerard Pique! ” Dorința de a fi perfect este înlocuită de dorința de a fi autentic”

Shakira și-a spus durerea în muzica ei din acest an, și dacă melodiile sale erau pe primul loc, inima ei era zdrobită. Însă, a a avut puterea să treacă mai departe. O dovedesc clar și declarațiile tulburătoare pe care artista columbiană le-a dat, recent, la Billboard's Woman Of The Year, eveniment în cadrul căruia a fost desemnată „Femeia Latină a Anului”.

„Vine o vreme în viața oricărei femei, unde nu mai depinde de cineva să o iubească și să o accepte pentru cine este. Căutarea cuiva este înlocuită de căutarea de sine, iar dorința de a fi perfect este înlocuită de dorința de a fi autentic. A fost un an în care am realizat că femeile sunt mult mai puternice decât credem”, a spus Shakira atunci când a urcat pe scenă să-și ridice premiul.

Shakira,mai puternică după separarea de Pique! Nu contează atât de mult dacă cineva este fidel sau nu, ceea ce contează este dacă tu continui să-ți fii fidelă ție”

Shakira nu s-a sfiit să vorbească despre relații și sentimente, dimpotrivă a marșat pe ele, dar și încrederea pe care o femeie trebuie să o aibă în deciziile pe care le ia.

”Suntem mai curajoase decât credem că suntem și mai cred că suntem mult mai independente decât am fost învățate să fim. Ce femeie nu a trecut prin experiența în care a căutat atenția, afecțiunea și aprobare din partea celorlalți, timp în care a uitat de ea însăși? Nu contează atât de mult dacă cineva este fidel sau nu, ceea ce contează este dacă tu continui să-ți fii fidelă ție”, a declarat Shakira la Billboard's Woman Of The Year, după ce a luat premiul de la Maluma.

Gerard Pique nu regretă despărțirea de Shakira! „În ziua în care voi muri, mă voi uita în urmă și sper să pot spune că am făcut tot ce mi-am dorit”

Dacă Shakira este încă afectată de separarea de bărbatul pe care l-a iubit la nebunie, ei bine, nu la fel stau lucrurile în privința lui Gerard Pique. Criticat de o lume întreagă că a înșelat-o pe artistă, fostul star al Barcelonei a declarat că el nu are de gând să își spele imaginea.

„În ziua în care voi muri, mă voi uita în urmă și sper să pot spune că am făcut tot ce mi-am dorit. Vreau să rămân adevărat față de mine. Nu voi cheltui bani în încercarea de a-mi spăla imaginea. Oamenii de care îmi pasă sunt cei dragi și cei care mă cunosc. Nu mă interesează de restul. Îmi canalizez energia în a fi alături de cei dragi și în a le oferi totul” , a menționat Pique, potrivit jurnaliștilor de la Mirror.

