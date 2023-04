Shakira, mesaj dureros de ultim moment după despărțirea definitivă de Pique! ”Copiii mei, Milan şi Sasha, au trăit un an foarte greu!”

In articol:

Shakira încearcă să treacă peste toate problemele cu demnitate. Despărțită definitiv de Gerard Pique, artista columbiană a plecat în America, la Miami, și încearcă să își protejeze familia și, în special, cei doi băieți.

Shakira, mesaj dureros de ultim moment după despărțirea definitivă de Pique! ” Vă implor să vă abţineţi să-i urmăriţi până la intrarea în şcoală, să-i aşteptaţi la uşa casei noastre…”

Tocmai de aceea, Shakira a postat mesaj dureros de ultim moment, în care face un apel la jurnaliștii americani, pe care îi roagă să respecte intimitatea copiilor săi.

" Dragi prieteni, jurnalişti şi mass-media,

În această perioadă de schimbări în viaţa mea ca persoană publică, este de înţeles că există o curiozitate permanentă din partea presei pentru mine şi familia mea. Cu toate acestea, copiii mei, Milan şi Sasha, au trăit un an foarte greu, suferind un asediu neîncetat şi necruţător din partea unor paparazzi şi diverse mass-media din Barcelona.

Acum că încep o nouă etapă în viaţa lor, rog cu tărie mass-media, în numele copiilor mei, să le respecte dreptul la intimitate. Vă implor să vă abţineţi să-i urmăriţi până la ieşirea sau intrarea în şcoală, să-i aşteptaţi la uşa casei noastre sau să-i urmăriţi la activităţile lor extracurriculare şi recreative, aşa cum s-a întâmplat în fiecare zi la Barcelona, ​​pentru a obţine fotografii mai bune sau mai multe vizualizări”,

se arată în mesajul scris de Shakira pe Instagram.

Shakira și copiii săi, Milan și Sasha [Sursa foto: Instagram]

Shakira i-a rugat pe jurnaliștii americani să le respecte intimitatea băieților, Milan și Sasha. ”Solicit acest lucru nu ca artist, ci ca mama”

Shakira și-a arătat respectul pentru jurnaliștii din Statele Unite și a continuat mesajul în același ton.

”Am încredere că jurnaliştii şi fotografii sunt sensibili la situaţia cu care se confruntă Milan şi Sasha şi se pot comporta în cel mai uman mod posibil cu ei, ţinând cont că este vorba despre sănătatea şi integritatea fizică şi emoţională a doi minori de 8 şi 10 ani, care doresc doar să poată ieşi şi să meargă la şcoală simţindu-se în siguranţă şi având liniştea sufletească de a nu fi persecutaţi sau supuşi controlului constant al aparatelor de fotografiat.

Solicit acest lucru nu ca artist, ci ca mamă care doreşte să protejeze şi să aibă grijă de bunăstarea psihică şi emoţională a copiilor săi pentru ca aceştia să poată trăi o viaţă sănătoasă şi fericită, aşa cum merită fiecare copil", a conchis Shakira, pe rețelele sociale.

Shakira a fost foarte afectată de separarea de Gerard Pique după 12 ani! „Este foarte greu să vorbesc”

Shakira și Gerard Pique au fost 12 ani împreună. Cei doi nu s-au căsătorit cu acte, însă au doi copiii frumoși. Despărțirea a venit brusc, dureros, cu trădări si minciuni, lucruri care au afectat-o enorm pe artista din Columbia, care, fără să se ascundă după degete, a recunoscut că ruptura i-a adus foarte multă suferință

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în propria mea casă. Nu putem face o plimbare n parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu” , a declarat Shakira într-un interviu pentru elle.com.

