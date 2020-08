Smiley, facut praf de Mihai Bobonete

In articol:

”Eu nu aș veni la concertul tău, că nu sunt un așa mare fan al muzicii tale. Pentru că am zis, băi, Smiley plânge atât de mult în emisiuni, dar eu nu îl cred. Dar eu nu îl cred... De ce plânge tot timpul? Că a plecat așa, că a venit răvășită, că i-a luat mașina, că aia s-a f$%^ în patul lui, pe muzica lui... Dă-mi voie să cred că Smiley a f%^%^ mai mult decât eu în zece vieți de-ale mele...”, a spus Mihai Bobonete.

Evident, Smiley a încercat să se apere... Nu cu prea mare succes însă, în fața lui Mihai Bobonete, acesta taxându-l cu umorul care a devenit, deja, caracteristic lui. ”Vezi că despre asta pot să scriu... Mă întreabă lumea de ce scriu despre asta și le zic că am avut multe despărțiri”, a spus Smiley... Iar Bobiță din Las Fierbinți l-a făcut, parcă și mai tare, praf. ”Eu nu asult muzica lui, ceea ce e un lucru concret... Eu cred că mă minte. Dă-mi voie, cunoscându-l mai bine decât alții, Smiley ”iubește” mai mult decât are despărțiri. (...) Nu am cum să nu știu versurile lui, pentru că mi le cântă fie-mea în urechi toată ziua. (...) Acum cânți despre despărțire, tot e bine că nu cânți despre [email protected]#, de tristețe. Dar e de calitate pentru că vine din tine...”, a mai spus Mihai Bobonete, încercând să ”îndulcească puțin tonul cu privire la muzica lui Smiley.

Bobita l-a facut praf pe Smiley

Smiley, fericit alături de Gina Pistol

Deși nu își fac des declarații de dragoste pe rețelele de socializare, fanii au rămas impresionați când au văzut, de curând, ce a apărut pe contul de socializare al Ginei Pistol cu ocazia zilei de naștere a iubitului ei. Mai exact, prezentatoarea tv i-a făcut o declarație romantică lui Smiley. Gina a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Smiley, iar la descriere a lăsat un mesaj care i-a bucurat pe admiratorii celor doi. „Îmi ești tot! La mulți ani!”, a scris Gina de ziua lui Smiley.

Gina Pistol, cântăreață alături de Smiley?

Se pare că timpul petrecut alături de Smiley în studio a făcut-o pe Gina Pistol să își descopere pasiunea pentru muzică. Astfel, după câteva ore de canto, frumoasa prezentatoare înregistrează deja o piesă cu Smiley, potrivit Playtech. Cei doi sunt la un pas de a lansa o piesă împreună, iar fanii sunt nerăbdători să afle despre ce este vorba.

Smiley se iubeste cu Gina PIstol

“Gina a petrecut foarte mult timp la Hahaha Production. A fost curioasă și a întrebat despre fiecare instrument în parte, fiecare buton, a ascultat cum se trag voci, cum ia naștere o melodie. Așa s-a născut dorința ei de a lua ore de canto. Nu pentru a se face cântăreață, pentru că ea are deja o meserie, ci din pasiune, a simțit că își dorește să își șlefuiască vocea pentru ea însăși. Însă, orele au decurs mai bine decât se aștepta, iar Gina chiar are ureche muzicală, este talentată, muncitoare din cale afară.

Ea și Smiley înregistrează o piesă împreună, însă nu știu dacă va fi lansată public sau dacă este doar un proiect de suflet. Nu vor să ne spună, însă vom afla în viitorul apropiat”, a declarat un apropiat al cuplului Smiley – Gina Pistol pentru sursa citată.