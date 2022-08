Sibel, fosta soție a lui Alin, „regele TikTok-ului”, face acuzații grave la adresa lui și a actualei iubite, ispita Dana Badea: „Au venit să mă bată. Mi-au luat fata”

In articol:

Alin și Sibel au trăit o frumoasă și intensă poveste de dragoste din care a rezultat Antonia, fiica lor. Problemele de cuplu au început în momentul în care tânărul a început să capete notorietate pe platforma TikTok, iar clipurile sale au devenit la scurt timp virale și au adunat o mulțime de urmăritori.

În ciuda faptului că aveau un copil și o viață împreună, Alin a decis să se despartă de mama fetei sale și s-a cuplat cu Daniela Badea, o fostă ispită. Scandalurile și neînțelegerile dintre cei trei nu erau nimic ieșit din comun, cel puțin până într-o zi când apele dintre ei s-au mai liniștit, ba chiar putem afirma că au devenit prieteni.

Dar se pare că pacea dintre ei s-a sfârșit în urmă cu puțin timp. Sibel îl acuză pe fostul ei partener de viață și pe actuala iubită a acestuia că i-au luat fiica și că au bătut-o.

Sibel a izbucnit în hohote de plâns pe TikTok și face acuzații grave la adresa lui Alin și a Dana Badea, fosta ispită

Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să povestească urmăritorilor de pe TikTok absolut toate detaliile scandalului dintre ea, Alin și fosta ispita Dana Badea.

Sibel spune că fostul ei parteneri și iubita lui au agresat-o fizic de față cu fiica ei, pe care au băgat-o cu forța în mașină și au luat-o de lângă ea. La finalul relatării, tânăra a izbucnit în hohote de plâns.

„A venit Alin cu Daniela să mă bată amândoi. Mi-au luat fata (n. red. pe Antonia, fiica ei și a lui Alin). În fața fetei m-au bătut, a început să plângă fata, îmi terorizează fata(...)

Voi râdeți aici, dar o să vedeți când o să fiți părinți. Au venit la mine Antonia zbiera: Mami, mami și am strigat la Alina: Se sperie fata mea. L-a durut fix undeva Într-un zbieram și aia (n. red. Dana Badea) mă trăgea de cap și fata mea plângea”, a spus Sibel, vizibil afectată, pe TikTok.

Sibel a mers de urgență la camera de gardă pentru controale amănunțite, după ce, spune ea, Daniela Badea, actuala iubită a lui Alin, ar fi lovit-o în zona capului. Din fericire, tânăra nu s-a ales cu nimic grav în urma scandalului. Acum, aceasta încearcă să descopere motivul pentru care fostul ei partener de viață și fosta ispită au recurs la aceste gesturi. Totodată, Sibel spune că tiktoker-ul era liber să o vadă pe fiica lui atunci când dorea acest lucru. Mai mult, se pare că acesta nu vrea să i-o dea pe Antonia înapoi.

„Sunt bine acum. Fetița este la Alin. Am fost la spital că am avut dureri mari de cap și mi-a zis că e bine, nu am nimic la cap. Mi-au făcut un RMN. De ce a luat-o cu forța numai el știe și nu doar că au luat-o cu forța, dar a văzut fata că m-a și bătut. Nu înțeleg de ce, din ce cauză.(...) El o vedea pe Antonia când voia el”, a mai spus Sibel pe internet.

În secțiunea de comentarii, nu puțini sunt au fost care sunt de părere că totul este, de fapt, o simplă regie foarte bine gândită de cei trei pentru a mai câștiga vizualizări și urmăritori pe TikTok.

Alin și Dana Badea