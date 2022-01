Sidney Poitier, primul actor de culoare care a câștigat premiul Oscar, a murit la 94 de ani

In articol:

Sidney Poitier a intrat în istorie, după ce a devenit primul actor de culoare care a reușit să cîștige premiul Oscar, cel mai important premiu în industria cinematografică. El a reușit să impresioneze prin rolul pe care l-a avut în pelicula ”Lilies of the Field”, cea care l-a făcut cunoscut pe întreg mapamondul.

Totodată, prin reușita sa, el a a inspirat o generație în timpul mișcării pentru drepturile civile. Din nefericre, Hollywood-ul este acum în doliu, căci Sidney Poitier s-a stins recent din viață, la 94 de ani. Decesul său fiind confirmat de ministrul Afacerilor Externe din Bahamas, Fred Mitchell.

”Am pierdut o emblemă, un erou, un mentor, un luptător și o comoară națională”, scrie viceprim-ministrul Chester Cooper pe pagina sa de Facebook despre actor, potrivit AFP.

Sidney Poitier a câștigat Oscarul în 1963

Actorul a însuflețit un personaj crucial din filmul „Crinii câmpului”, care a rulat în cinematografe în 1963. El a dat viață rolului unui muncitor care ajută călugărițele germane să construiască o capelă în deșert, personaj cu care a reușit să câștige premiul Oscar, devenind astfel primul actor de culoare care reușește o astfel de performanță.

Cu cinci ani înainte de acest moment, Poitier devenise celebru pentru faptul că fusese primul bărbat de culoare nominalizat la Oscar pentru actor principal în rolul din „Lanțul”.

Viața actorului Sidney Poitier

Acesta s-a născut pe 20 februarie 1927, la Miami, la o fermă de roșii din Bahamas și a avut doar un an de școală formală. De-a lungul vieții sale s-a implicat activ în probleme sociale și a luptat împotriva sărăciei, analfabetismului și prejudecăților pentru a deveni unul dintre primii actori de culoare care au fost cunoscuți și acceptați în roluri mari și importante.

După ce a impresionat prim talentul actoricesc, în 1970, Poitier a decis să rămână de cealaltă parte a camerei de filmat, și și-a făcut debutul regizoral cu filmul „Buck and the Preacher” (1972), alături de Harry Belafonte şi Ruby Dee.

Anii 2000 au însemnat retragerea sa din lumea cinematografiei. El s-a concentrat pe alte proiecte creative, publicând mai multe cărți: autobiografia „The Measure of a Man” în 2000; o altă carte, „Life Beyond Measure: Letters to My Great-Granddaughter”, în 2008; şi un roman, „Montaro Caine”, în 2013.

De asemenea, acesta s-a implicat și în sfera diplomatică, fiind ambasador al Bahamas în Japonia timp de un deceniu, din 1997 până în 2007.

Cât despre viața privată, Sidney Poitier a fost căsătorit de două ori. Între anii 1950 şi 1965 el a format un cuplu cu Juanita Hardy, care l-a făcut tată de patru ori, iar după despărțirea de aceasta, în 1976, și-a găsit fericirea în brațele Joannei Shimkus, care i-a dăruit doi urmași.

