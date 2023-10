Silvia Dumitrescu a împlinit astăzi 64 de ani! Vedeta a dezvăluit ce visuri nu i s-au îndeplinit încă, până la această vârstă: „Îmi doresc să joc într-un film”

In articol:

Silvia Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică pop de la noi din țară, iar astăzi a împlinit vârsta de 64 de ani. Deși s-a bucurat întotdeauna de succes în cariera ei artistică, celebra cântăreață a mărturisit că încă are câteva dorințe neîndeplinite pe plan profesional, chiar și la această vârstă.

Ce visuri are Silvia Dumitrescu?

Deși toată lumea ar putea crede că Silvia Dumitrescu este o femeie împlinită, atât pe plan personal, căci are o căsnicie extrem de frumoasă alături de Florin Ochescu, bărbatul cu care își împarte viața de peste 30 de ani și, de asemenea, pe plan profesional, fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, vedeta a mărturisit că încă are dorințe neîndeplinite în ceea ce privește cariera sa.

Astăzi, Silvia Dumitrescu a împlinit vârsta de 64 de ani, ocazie cu care a mărturisit ce visuri neîndeplinite a adunat până în prezent. Vedeta a dezvăluit că și-ar dori să joace într-un film sau să facă duete cu alți artiști extrem de cunoscuți de la noi din țară, vis care i se va și îndeplini în această toamnă, căci va concerta alături

de Gabriel Cotabiță.

În plus, Silvia mai are un vis foarte mare, acela de a face parte din juriul unei emisiuni de talente, mărturisind că urmărește cu atenție astfel de concursuri.

Totuși, chiar dacă unele dintre dorințele sale nu s-au materializat până acum, vedeta nu își pierde speranța și își dorește ca, în următorii ani, toate visurile sale să devină realitate.

„Am mai multe visuri neîmplinite dar sper că, până la sfârșitul vieții, să mi se împlinească. De exemplu îmi doresc să joc într-un film, să joc într-un musical, să fac duete cu diverși artiști. Vă spun un secret, primul duet pe care îl voi face în această toamnă este cu colegul și prietenul meu Gabriel Cotabiță. Sper să ajung să fac parte dintr-un juriu la aceste concursuri de talente foarte vizionate. Sincer, mă uit și eu cu mult interes, având în vedere că am și eu elevi foarte talentați”, a declarat Silvia Dumitrescu pentru Fanatik.ro.

Silvia Dumitrescu a vorbit despre drama vieții ei

Viața Silviei Dumitrescu nu a fost întotdeauna colorată în nuanțe vii, așa cum a lăsat ea să pară prin aparițiile sale spectaculoase. În urmă cu puțin timp, artista s-a destăinuit și a vorbit despre drama vieții ei, și anume, momentul în care mama ei s-a stins din viață. Silvia a fost copleșită de durere în acele momente tragice și a mărturisit că nu își amintește nimic din ziua în care femeia care i-a dat viață a fost înmormântată, din cauza faptului că a luat multe calmante, pentru a putea face față durerii. Mai mult, șocul suferit atunci i-a cauzat Silviei probleme de sănătate, cu care artista s-a luptat ani la rând.

„Când a murit mama mea, eu am stat numai pe calmante și toți mă luau de lângă ea și mă duceau în altă parte, să nu mi se facă rău. La înmormântare nici nu știu cum a fost. Eram acolo, dar nu îmi amintesc nimic. Îl întrebam pe fratele meu cine a fost. Printre alții, am aflat că au fost și Monica Anghel, Laura Stoica, Dana Bartzer și Dan Craimerman (Dana și Dan sunt nașii de botez ai lui Iulian). În urma pierderii mamei mele – a murit la 59 de ani, de cancer, când băiețelul meu avea 10 luni – am avut un șoc emoțional atât de puternic, încât m-am îmbolnăvit. Am fost la un doctor endocrinolog și am aflat că am noduli pe tiroidă și hipotiroidie. Iar după niște ani, când niciun tratament nu mă mai salva, am mers în Germania, la o doctoriță care mi-a dat diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto”, povestea Silvia Dumitrescu pentru Viva.ro.