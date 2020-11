Silviu Prigoană a suferit un accident de muncă. Ce a declarat afaceristul despre accidentul care l-a marcat pe viață

Silviu Prigoană [Sursa foto: b1.ro]

În urmă cu 36 de ani, Silviu Prigoană a suferit un accident grav. În urma incidentului, afaceristul îi fusese tăiat un picior. La vârsta de 22 de ani, afaceristul lucra ca frigotehnist, la o fabrică din Gherla. Ulterior, un grătar s-a rupt iar afaceristul a căzut într-o mașină de tocat. Silviu Prigoană a ajuns de urgență la spital, iar medicii au fost nevoiți să-l opereze.

In articol:

Citeste si: Silviu Prigoană aruncă bomba despre Adriana Bahmuțeanu: ”Am înțeles că s-a căsătorit”

Citeste si: Ea e nepoata secretă a lui Silviu Prigoană! A fost fotomodel, dar acum e stewardesă

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Silviu Prigoană a declarat într-o emisiune de televiziune că era să nu se mai trezească din ultima anestezie. „Mi-am pierdut piciorul într-un accident de muncă. La ultima operație, am avut un mic incident, era să nu mă mai trezesc din ultima anestezie, am fost în moarte clinică vreo 8 minute, m-au resuscitat cu greu. Un an am umblat în cârje, până când mi s-a făcut prima proteză”, a spus afaceristul.

Silviu Prigoană și-a deschis propriul centru de proteze

Afaceritului i s-a pus o proteză din lemn și a fost nevoit să umble timp de un an cu ajutorul unor cârje. După zece ani în care Silviu Prigoană s-a chinuit și a îndurat toare greutățile, acesta și-a deschis un centru de proteze. În anul 1995 și-a deschis propriul centru de proteze, la Cernica. Afaceristul s-a gândit că mai sunt foarte multe persoane în aceeași situație și ar avea nevoie de ajutor.

Silviu Prigoană[Sursa foto: stirilekanald.ro]

Sursa: Cancan.ro