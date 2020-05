Silviu Prigoană este pensionar! Ce pensie încasează afaceristul

In articol:

Silviu Prigoană este pensionar la doar 56 de ani.

”Sunt pensionar din octombrie 2019. Am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar. Am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme. Și era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea”, a spus Silviu Prigoana la o emisiune tv.

Silviu Prigoana este pensionar. În urmă cu ceva timp, într-o declarație, Adriana Bahmuțeanu dezvăluia ce pensie are de fapt Silviu Prigoană. ”Nu e milionar, e pensionar. Are 3.000 de lei pe lună”, spunea Adriana Bahmuțeanu despre pensia lui Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană este pensionar. S-a izolat cu cei doi băieți în pandemia de coronavirus

Siviu Prigoană are cu Adriana Bahmuțeanu doi băieți, pentru custodia cărora s-au tot luptat în ultimii ani. Acum, izolarea din cauza pandemiei de coronavirus i-a găsit pe cei doi băieți în casa tatălui lor. Silviu Prigoană locuiește într-o vilă, cu o curte mare, unde spune că băieții pot face sport și se joacă în voie.

”Copiii sunt la mine de 2 ani. De aproape 3 luni sunt izolat cu băieții mei, a fost o decizie luată cu avocații. La mine în casă nu a intrat nimeni în această perioadă. Băieții fac școală online, care mie mi se pare chiar mai bună, facem sport, ne cântărim în fiecare dimineață”, a declarat Silviu Prigoană.