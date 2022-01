Silviu Prigoană i-a făcut plângere penală Adrianei Bahmuțeanu: ”Nu și-a plătit pensia alimentară”! Reacția vedetei: ”Deja am ajuns de Cartea Recordurilor”! EXCLUSIV

In articol:

Dosarul se întoarce la Parchet, după ce inițial a fost clasat

Silviu Prigoană i-a făcut plângere penală Adrianei Bahmuțeanu, pe motiv că aceasta a întârziat cu plata pensiei alimentare pentru cei doi copii pe care-i au împreună. Omul de afaceri a scris în plângere că fosta lui soție nu și-a onorat obligațiile legale față de minori, iar pe numele Adrianei Bahmuțeanu s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 378, alin 1, litera C, C.C.P., respectiv neplata, cu rea credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească. Dacă ar fi găsită vinovată, femeia riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau o amendă.

La sfârșitul anului trecut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dat o ordonanță prin care clasează dosarul din motive de tardivitate, însă Silviu Prigoană a atacat decizia în instanță. Pe 10 ianuarie 2022, magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis cererea lui Silviu Prigoană și au retrimis cauza la Parchet în vederea continuării

Silviu Prigoană spune că a făcut plângerea penală pentru că în 3 ani, de când copiii sunt la el, a primit de la Adriana Bahmuțeanu doar 6.000 de lei.

Silviu Prigoană: ”Nu sunt supărat pe ea, e vorba de banii de studii ai copiilor”

”Copiii sunt la mine de 3 ani iar ea a uitat să-și plătească obligațiile. Legea prevede mai multe, în afară de a treia parte din venituri pentru doi copii: trebuie să susții copiii, întreținerea lor și așa mai departe. În 3 ani de zile a trimis 5.000 de lei și asta după ce am depus o altă plângere penală, ca să justifice că ea plătește. Iar deunăzi am mai primit 1.000 de lei.

Ea a justificat că nu are venituri, iar legea spune că dacă nu ai venituri, trebuie să plătești a treia parte din venitul minim pe economie. Doar că dânsa, din greșeală, a candidat la Primăria Sectorului 1, unde și-a depus o declarație de avere, în care a scris că a avut 64.000 de lei într-un an.

Cât au fost copiii în partea cealaltă (la Adriana. n.r.), cred că am fost singurul cetățean onest al planetei care a trimis pensia alimentară zilnic. N-a contat că e Revelion, Crăciun sau sărbătoare legală. Prin Poșta Română, cu aviz de primire, conform legii. Copiii mei mănâncă zilnic, nu o dată pe lună.

Eu nu sunt supărat pe ea, nici încrâncenat. Dar e vorba de banii copiilor. Banii de studii ai copiilor. Dacă copiii sunt deștepți și merg la facultate, nu se termină la 18 ani plata pensiei alimentare, se continuă până la terminarea studiilor ”, a declarat Silviu Prigoană pentru WOWbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu: ”Am peste 400 de procese cu fostul soț. Probabil sunt cea mai hărțuită femeie din lume”

De cealaltă parte, Adriana Bahmuțeanu ne-a dezvăluit că se simte hărțuită de valul de procese din partea fostului soț.

”Mi-a făcut plângere penală pentru că am avut o datorie de 2.000 de lei la pensia alimentară a copiilor, din perioada pandemiei, în care nu am lucrat. Între timp, am achitat obligația de plată. Declarația de avere se referă la veniturile din 2019, când eram încă la Antenă.



Dar nu este prima dată când îmi face plângere penală. Cred că am peste 400 de procese și multe plângeri penale de la el. Avocata mea are la cabinet un dulap întreg doar cu dosarele proceselor pe care le am cu fostul meu soț. Am vorbit cu ea și le vom lua la numărat, după care voi face o cerere la Guinness Book of Records, probabil că am stabilit un nou record mondial la procese pe care doi oameni le-au avut de-a lungul a 6-7 ani. Vreau să demonstrez că sunt cea mai hărțuită femeie din lume, în relația cu fostul soț. Și m-am convins pe propria piele că narcisismul patologic nu are vindecare.



Nu știu de ce face asta, poate nu a putut să treacă peste faptul că mă pot descurca și fără el, poate din răzbunare. Personal, eu mă simt hărțuită, este ca o picătură chinezească. Nu e plăcut să mergi la audieri alături de toți infractorii aduși în cătușe, dar m-am obișnuit. Norocul meu e că nu sunt o persoană mai sensibilă, altfel ajungeam să mă internez. Vă dați seama că milionarul Prigoană are nevoie de 2.000 de lei de la mine, altfel nu-și poate crește copiii?

Am ajuns însă să mă imunizez la lucrurile astea. Dacă eram vinovată de ce m-a acuzat până acum domnul Prigoană, eram de mult la pușcărie sau decăzută din drepturile părintești.

De 6 ani, el nu acceptă să ne vedem, când avem ceva de discutat o face doar prin notificări. Copiii cresc, apar situații noi care trebuie discutate. Fac un apel măcar prin intermediul vostru să accepte să ne vedem într-un loc public, să putem discuta ca doi oameni normali. Cred că așa este sănătos și pentru copiii pe care-i avem împreună, pentru că ei nu au nici o vină pentru războiul ăsta pe care el îl duce cu mine de atâta timp”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru WOWbiz.ro.

