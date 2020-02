După o relație controversată în primul sezon Puterea Dragostei, un cuplu în care puțini credeau inițial, s-a dovedit a fi și cel mai determinat! În vară, la puțin timp după ce s-a încheiat show-ul, Simina Loica a rămas însărcinată, iar la scurt timp după aceea a și fost cerută de soție de Alex Zănoagă, dovadă clară de iubire pentru femeia de care s-a îndrăgostit în ciuda tuturor opreliștilor, inclusiv a celui mai mare rival, Jador.

Simina de la Puterea dragostei și Alex Zănoagă vor face nunta în vară

Pe 10 ianuarie, la Starea Civilă a sectorului 1 din București, Simina și Alex, extrem de emoționați, au devenit soț și soție, iar alături de ei în acea zi specială au fost colegii de la Puterea Dragostei , care le-au devenit prieteni, iar unii chiar familie. De exemplu, Raju, cel care este și nașul lor și al bebelușului care se va naște în aprilie, Raluca Munte, Simona, Mary și Robert, Ana Lintaru, Thalida, Alex Bobicioiu, Hamude, Andy sau Andreea.a declarat bruneta într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Simina de la Puterea dragostei și Alex Zănoagă au devenit azi soț și soție în fața legii, însă cununia civilă o vor face în vară. ”Nunta și botezul vor fi în august, la Timișoara, orașul de unde provin eu. Așa mi-am dorit, iar soțul meu a fost de acord ca evenimentele să se deruleze acolo. Se poate spune că am împărțit cumva totul, cununia civilă la București și cea religioasă la mine acasă”, a mai povestit Simina la WOWbiz.ro!

Simina de la Puterea dragostei a renunțat la biserica ortodoxă! ”Nu mă rog la icoane sau la cruci”

Dacă locația și orașul pentru nuntă s-a stabilit, ei bine, apropiații fostei concurente au ridicat imediat un semn de întrebare în privința ceremoniei religioase, întrucât Simina de la Puterea dragostei a renunțat la biserica ortodoxă. ”Cred în Dumnezeu, dar nu sunt superstițioasă, nu sunt adepta talismanelor, nu mă rog la icoane sau la cruci...Merg la biserică la baptiști, așa am decis eu de ceva vreme.Sunt botezată la ordotocși, dar nu am chemare spre această religie. Cu toate acestea, nunta am să o fac în biserica otordoxă, fiindcă Alex dorește acest lucru și mi se pare cel mai corect”, a spus, în premieră pentru WOWbiz.ro, Simina.