Simina de la Puterea Dragostei a intrat în linie dreaptă! Frumoasa graviduță mai are doar câteva luni până când își va ține băiețelul în brațe, pe micuțul Dominic. ”Voi naște la începutul lui aprilie, voi vedea, nu știu încă data exactă. Nu voi naște natural, am ales cezariana. Doctorul mi-a spus că nu pot naște natural, dar nici nu voiam asta, pentru că sinceră să fiu, îmi era frică. În această perioadă, stau mai mult în casă, pentru că vreau să mă feresc de viroze, nu vreau să mă îmbolnăvesc acum”, a spus Simina de la Puterea Dragostei.

Simina de la Puterea dragostei s-a îngrășat 15 kilograme în sarcină

Mai mult, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, care și-a găsit iubirea în show-ul de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea, declară că abia așteaptă să-și țină bebelușul în brațe.

”Nu mă simt bine, de multe ori, mă simt grasă și urâtă. Mai am o lună până nasc și m-am îngrășat 15 kilograme, dar sunt sigură că voi slăbi mult și repede. Pentru Dominic însă aș face orice, așa că aceste kilograme în plus nu mă deranjează”, a mărturisit Simina, care, totuși, recunoaște că îi este greu să se deplaseze și nu mai suportă căldura.

Simina de la Puterea dragostei mai are puțin și naște!”Am pregătit tot”

Pe de altă parte, fosta concurentă a luat în calcul tot ce trebuie pentru ziua internării în spital. Simina de la Puterea dragostei mai are puțin și naște, de aceea, în aceste zile, s-a decis ce își va lua în bajag când va merge la spital. ”În principiu, mă voi duce la clinică pe data de 3 aprilie sau cel târziu 6 aprilie, așa că nu prea mai este timp de aranjamente. Am pregătit camera băiețelului, am luat pătuț, cărucior și tot felul de accesorii, în plus, m-am gândit și la ce în pun în geantă. Va fi doar strictul necesar, o pijama, un prosop personal, papuci, pasta de dinți și un suvenir norocos. Mi s-a spus că nu îmi trebuie nimic, că am totul pus la dispoziție, dar am vrut să am și ceva al meu de acasă. Sper să fie totul bine, iar Alex să intre în sală și să filmeze, așa cum mi-a promis”, a declarat Simina pentru WOWbiz.ro!