Simina Loica a decis să vorbească despre relația cu Alex Zănoagă, după ce a fost surprinsă cu el imediat după despărțirea de Bobicioiu. Ce se întâmplă, de fapt, între ei: „Ne înțelegem mai bine ca niciodată”

Simina Loica și Alex Zănoagă au fost căsătoriți și au împreună un băiețel, pe Dominic, în vârstă de 3 ani. După ce au hotărât să divorțeze, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a intrat într-o relație cu prietenul fostului ei soț, Alexandru Bobicioiu. De atunci, Simina și Zănoagă nu s-au înțeles prea bine.

Săptămâna trecută, fosta concurentă de la Kanal D a anunțat că este însărcinată cu Bobicioiu, dar că s-a despărțit de iubitul ei. Imediat după, Simina a apărut în compania fostului ei soț, Alex Zănoagă. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe InstaStory, vedeta le-a mărturisit fanilor ei că, în prezent, se înțelege mai bine ca niciodată cu tatăl primului ei copil și că au reușit, în sfârșit, să devină prieteni, la mai mult de un an de la despărțire.

„Suntem prieteni, ne înțelegem mai bine acum ca niciodată! Fiecare are viața lui, este mai bine așa”,

a scris Simina Loica pe pagina sa personală de Instagram.

Simina Loica a dezvăluit cum se înțelege cu fostul ei soț, Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Simina Loica este însărcinată cu Alexandru Bobicioiu

Simina și Bobicioiu, ambii foști concurenți ai emisiunii „Puterea Dragostei”, moderată de Andreea Mantea, au fost împreună timp de un an și aveau chiar și planuri de nuntă pentru vara aceasta.

Însă cei doi și-au luat fanii prin surprindere atunci când au anunțat că s-au despărțit. Vestea a fost dată de Simina săptămâna trecută, care a spus că este însărcinată, dar că Bobicioiu a părăsit-o după ce a aflat că va deveni tătic. Fosta concurentă de la Kanal D a făcut mai multe live-uri pe TikTok, în care a povestit că, din păcate, își va crește singură copilul.

„Nu sunt singura femeie care are problema asta sau ghinionul ăsta, asta e, am avut încredere în iubire falsă, am avut încredere într-un nimeni.(...) Ce să vă mai spun, eu stau singură, adică părinții mei acum sunt în concediu aici. El nu s-a gândit, <<bă, îi voi face un copil, că eu îmi doresc, că eu sunt tată cinstit, responsabil, asta am văzut la părinții mei>>, nu asta a făcut. Dacă vedea asta nu ajungeam aici. Pentru că eu nu mi-am abandonat niciodată copilul, nu l-am lăsat niciodată la prieteni, îl lăsam doar la Alex și atât, copilul trebuie să stea ori cu mine, ori cu Alex și atât, punct”, a spus Simina Loica într-un live pe TikTok.