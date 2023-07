Simina Loica a renunțat la sarcină? Fosta iubită a lui Bobicioiu a recurs la un gest periculos ca femeie însărcinată

In articol:

Simina Loica este însărcinată cu al doilea copil, tatăl fiind chiar fostul ei iubit, Alex Bobicioiu. Relația cu tânărul s-a degradat în momentul în care au aflat că vor deveni părinți, iar acum fosta soție a lui Zănoagă încearcă din răsputeri să scape de starea de deznădejde în care se află de când a rămas mamă singură.

Petrece timp în compania oamenilor dragi din viața ei, prieteni cu care nu s-a mai întâlnit în perioada în care era într-o relație și, mai mult decât atât, a recurs la un gest care este total interzis în sarcină sau, cel puțin, nu est deloc recomandat de medici. Iată despre ce este vorba!

În cursul zilei de ieri, după ce Simina Loica a spus tot adevărul despre Alex Bobicioiu, după ce acesta ar fi spus lucruri neadevărate despre ea în cadrul emisiunii la care a fost prezent în urmă cu două zile, a decis să se răsfețe și să meargă în cabinetul medicului estetician pentru a-și mări buzele. Este știut bine faptul că acest lucru este interzis în sarcină, însă se pare că tânăra s-a încumetat și a decis să facă schimbarea, în ciuda contraindicațiilor.

Citeste si: „Au constatat că era în toate facultățile mintale”. Daniel Balaciu a fost supus unei expertize psihologice, după ce a lovit-o în cap pe Dana Roba- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Este stare de alertă. Ce fac avioanele rusești- stirileprotv.ro

Citește și: Cu cine va merge Dinu Maxer în vacanță, în prima vară single: "Sunt refăcut și dornic de o vară caliente". Artistul are planuri mari| EXCLUSIV

Simina Loica are probleme cu sarcina

În momentul de răbufnire din cursul zilei de ieri, Simina Loica a mai dezvăluit că sarcina sa nu se dezvoltă conform parametrilor optimi.

Fosta iubită a lui Alex Bobicioiu le-a împărtășit admiratorilor ei din mediul online că nici măcar în acest context nu primește niciun ajutor din partea tatălui copilului ei, nici măcar de natură financiară, pentru controale și investigații.

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Chinul Danei Roba nu a luat sfârșit. Cele mai noi detalii despre starea ei de sănătate după ce a fost atacată nemilos: "Îmi este foarte umflat"- radioimpuls.ro

„(...) De dimineață am fost la doctor, există o mare problemă la sarcina mea. Sarcina mea este foarte jos, iar pe el îl interesează să meargă la televizor să vorbească despre mine, despre relația noastră care nu mai există, în loc să zică «te ajut, am 5 lei, ți-i dau ție să poți să mergi la doctor, să vezi ce se întâmplă». În fine, nu mai stau să fac publică viața mea, nu mai stau să zic probleme mele pentru că nu cer milă, nu cer absolut nimic, nu am cerut nimic niciodată. Sunt un om puternic, capabil să-ți asume greșeli și responsabilități, pentru că așa a vrut Dumnezeu, cu asta m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine și eu vreau să fie totul bine și să-mi văd de treaba mea, doar că se pare că acest băiat, «vedetă», nu-mi dă pace și nu se abține și vrea să zic și eu tot adevărul sau nu știu, să povestesc de la bunică la mătușă tot ce s-a întâmplat și cât de mult am suferit și câte multe lucruri știu și câte multe lucruri țin în mine tocmai pentru că am obosit și pentru că îmi este frică de sarcina pe care o am și am încercat să-m văd de treaba mea.”, a spus Simina Loica în mediul online.

Citește și: Semnul care le-a arătat Siminei și lui Bobicioiu că nu mai pot fi împreună! Alex Bobicioiu a povestit motivul pentru care a părăsit-o pe Simina| EXCLUSIV