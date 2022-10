Simina Loica, adevărul despre divorțul de Zănoagă la tribunal! “A vrut copilul! Nu am fost de acord” Ce mesaj i-a transmis mamei lui Alex | EXCLUSIV

In articol:

Simina Loica a decis să meargă la tribunal în divorțul cu Alex Zănoagă, sub nicio formă la notar. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Simina a dezvăluit motivul care a determinat-o să se lupte în instanță timp de un an cu fostul soț în

Ce nume va păstra Simina după divorț?

loc să aleagă o cale amiabilă și scurtă. Simina Loica a povestit că Zănoagă își dorea copilul de patru ori pe săptămână, lucru cu care ea nu a fost de acord în acte. Avocata ei a depus la dosar dorința Siminei de a-l lăsa pe Dominic de două ori pe lună la Alex, dar și o cerere de pensie alimentară corectă.

Simina și Alex Zănoagă și-au ales deja avocații și se pregătesc să divorțeze la tribunal. Toată lumea este curioasă dacă după divorț, Simina se va numi Zănoagă sau Loica. Răspunsul ni l-a dat chiar ea.

"Nu ne leagă sau desparte divorțul. Eu o să îmi păstrez numele de Loica, pentru că este numele meu, am stat cu el atâția ani. Singura chestie e că o să fie urât pentru Dominic că el o să fie Zănoagă și eu Loica. Poate că o să îi fie ciudat că nu avem același nume. Nu îmi doresc să păstrez numele de Zănoagă, îmi doream să păstreze Dominic numele meu, dar respect ce își dorește și Alex, e tatăl lui Domi. Eu am o relație civilizată cu Alex și Domi la fel.", a declarat Simina.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Simina: "Nu are rost să ne lungim și să ne țigănim"

Simina este mai hotărâtă ca niciodată să îl țină pe Domi cât mai aproape de ea. Nu înțelege ambițiile fostului soț, dorindu-și doar să se termine odată. Știe că una dintre problemele vizitei lui Zănoagă acasă la ea este prezența lui Bobicioiu, locuind în același imobil, însă asta nu o dă înapoi și, deși nu ar fi vrut să își ia avocat, a făcut-o.

"Eu nu am vrut să îmi iau avocat, mă gândesc că oricum nu este nevoie, nu este cu împărțit, cu dinastea și am zis că bănuții pe care i-aș da la avocat, mai bine îi pun lui Dominic într-un cont, îi cumpăr altceva sau îl duc într-o vacanță. Dar, am zis că cel mai bine e să îmi iau și eu un avocat, pentru că îmi doresc ca Dominic să fie și lângă mine. Alex a cerut patru zile să stea cu copilul lui, dar munca și serviciul lui nu o să îi permită asta niciodată. Nu are rost să ne lungim și să ne țigănim pentru chestia asta. Mai bine să fie și el conștient.(...) Singura problemă e că eu locuiesc cu Bobi, el este alături de mine, cu el îmi doresc o familie. Dacă așa s-a întâmplat, așa am simțit și ne iubim, acum trebuie să respecte și el. Că și eu o să o respect pe viitoarea lui soție, iubită.", a mărturisit Simina Loica.

Simina, mesaj pentru mama lui Zănoagă

Simina a ținut să amintească și de fosta mamă soacră, pe care recunoaște că a supărat-o, dar nu o condamnă. Totuși, i-a transmis un mesaj, principala idee fiind despre fiul ei și lupta în cușcă.

"Și soacra mea s-a supărat pe mine, dar la gală am stat lângă ea, am vorbit cu ea. O înțeleg, e mamă de băiat și eu aș reacționa la fel pentru Domi. Dacă vede emisiunea, vreau să știe că eu nu l-am obligat pe Alex să se bată cu Bobi, Alex își dorea să intre în ring, nu conta cu cine.", a mai spus Simina, la Online Story.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!