Simina Loica, imaginea emoționantă alături de fiul său și Alex Bobicioiu. Fanii au rămas impresionați: „Poza mea preferată”

In articol:

Simina și Alex Bobicioiu au depășit cu brio toate obstacolele care au apărut în calea lor de la începutul relației. Acum se înțeleg mai bine ca niciodată și au reușit să formeze o familie în adevăratul sens al cuvântului.

Micuțul Dominic, fiul Siminei și al lui Alex Zănoagă, pare foarte atașat de tatăl său vitreg, iar fotografiile emoționante de familie nu lipsesc de pe rețelele de socializare.

Recent, Simina Loica a postat în mediul online o fotografie adorabilă în care se află alături de fiul și de partenerul său. Cei doi îndrăgostiți au devenit din ce în ce mai apropiați unul de altul, iar certurile care au existat la început între ei sunt istorie acum. Bruneta le-a arătat admiratorilor ei care este fotografia ei preferată și nu, nu apare singură în imagine, ci alături de fiul și de partenerul său, Alex Bobicioiu.

Simina Loica, imaginea cu care și-a emoționat fanii

Cu toate că nimeni nu credea în relația lor, Simina Loica și Alex Bobicioiu au demonstrat că sunt făcuți să fie împreună. În ciuda criticilor pe care le-au primit, tot ceea ce au făcut a fost să-și asculte inima și să demonstreze tuturor că nu au greșit atunci când au decis să formeze un cuplu.

Ei bine, cu doar câteva ore în urmă, bruneta a împărtășit cu fanii ei din mediul online fotografia sa preferată, în care se află alături de cei doi oameni importanți din viața ei, alături de care își petrece tot timpul, fiul și iubitul ei.

Citeste si: “Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.” Laura, blonda care se afla în mașina lui Culiță Sterp în timpul accidentului, a făcut prima declarație în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

„Poza mea preferată”, a scris Simina Loica în descrierea fotografiei.

Cum se înțelege Simina cu fosta sa soacră?

După lupta în ring dintre fostul și actualul Siminei Loica, mama lui Alex Zănoagă nu a fost prea fericită să vadă cum fiul ei este bătut de actualul partener al fostei sale nurori. În cadrul unui interviu WOWnews, bruneta a dezvăluit în ce relații a rămas cu fosta sa soacră după lupta dintre cei doi bărbați.

„Ați văzut că la Gala s-a supărat și ea pe mine, am stat lângă ea, am vorbit. Eu daca stiu că Domi pățește ceva, vai...O înțeleg, e mama e băiat. Apreciez că au fost lângă el, eu nu l-am obligat pe Alex să se bata cu Bobi, a fost dorință lui, și-au îndeplinit dorință și de acum încolo e treaba lor. Alex n-o să mai aibă meciuri în RXF, din cate am înțeles. Alex l-a provocat pe Bobi. Nimeni de la ei nu s-ar fi gândit daca Bobi ar fi fost în Salvare. S-ar fi bucurat de victorie. Bobi a stat la ușa și mă întreba mereu.”, a spus Simina Loica.