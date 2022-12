Simina Loica încă vorbește cu fostul soț, Alex Zănoagă! La un an de la despărțire, bruneta a spus tot despre relația lor: „Avem o legătură”

In articol:

Deși au decis să meargă pe drumuri separate și să pună punct mariajului, Simina Loica și Alex Zănoagă nu au rupt legătura.

Cei doi au hotărât să păstreze o relație bazată pe respect după separare pentru fiul lor. O mărturisește chiar fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", care a dezvăluit recent, pe rețelele de socializare, că ea și fostul soț se sfătuiesc mereu atunci când vine vorba despre Dominic.

Simina Loica și Alex Zănoagă încă vorbesc, la un an de la despărțire: "Avem o legătură ok pentru o bună creștere a lui Dominic"

Simina Loica și Alex Zănoagă au avut o despărțire controversată. Și-au spus adio după mai multe neînțelegeri și au decis să-și vadă fiecare de viața lui, dar, cu toate acestea, încă își vorbesc, chiar și la un an de la despărțire.

Nu pentru că între ei ar mai exista încă sentimente, ci pentru că își doresc ca fiul lor, Dominic, să crească într-un mediu armonios:, a declarat fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", pe contul personal de Instagram.

Întrebată dacă acum, când și-a refăcut viața alături de Alexandru Bobicioiu, are în plan să devină din nou mamă, Simina Loica nu a oferit un răspuns concret, dar a dat de înțeles că nu exclude o asemenea posibilitate: "Sincer îmi este puțin teamă, chiar dacă nu am venit pe Instagram să mă vait, mi-a fost puțin greu. Dar a meritat și pentru Domi aș mai face asta în fiecare zi din viața mea. Legat de un al doilea bebe, Dumnezeu știe ce a pregătit pentru mine.", a scris bruneta, în mediul online.

Simina Loica și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Alex Zănoagă și Bobicioiu au decis să îngroape trecutul: "Nu avem de ce să continuăm cearta"

După luni bune în care și-au aruncat cuvinte grele și după ce au ajuns să lupte chiar și în ring, Alex Zănoagă și Bobicioiu au decis să îngroape "securea războiului". Fostul soț al Siminei Loica și actualul iubit al brunetei au făcut pace și au revenit la relații mai bune: "Cu Bobicioiu mă înțeleg bine. Am fost să-l iau pe Dominic de la ei, că ei n-au putut să mi-l aducă, că făceau grătar. Am fost acolo unde stau ei și am intrat în curte, l-am salutat, nu mai am nimic cu el.

Până la urmă copilul o să crească mare și mai încolo o să vadă certuri, nu avea rost. Am fost, ne-am bătut în cușcă, dar gata, nu mai avea rost. Nu avem de ce să continuăm cearta, că nu avem de ce.", a declarat Alex Zănoagă, potrivit spynews.ro.

Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Alexandru Bobicioiu [Sursa foto: Instagram]