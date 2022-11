Simina Loica, mesaj direct pentru fostul ei cumnat! Nu știe cum să mai scape de George Zănoagă: „Este mai gelos ca Alex! Mă înnebunește”

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în cadrul emisiunii "Puterea Dragostei". S-au îndrăgostit, s-au căsătorit, iar ulterior au devenit și părinții unui băiețel, însă lucrurile între ei nu au mers așa cum se așteptau.

În urmă cu câteva luni, bruneta și tatăl copilului ei au decis să meargă pe drumuri separate și să își vadă fiecare de viața lui. Simina a intrat într-o nouă relație, cu Alexandru Bobicioiu, dar se pare că trecutul o urmărește la orice pas. O mărturisește chiar tânăra, care i-a transmis un mesaj tranșant fostului ei cumnat, pe rețelele de socializare.

Simina Loica a răbufnit la adresa fostului ei cumnat: "Îl rog să nu mai pronunțe numele meu!"

Simina Loica a avut o reacție acidă la adresa fostului ei cumnat, George Zănoagă. Bruneta îl acuză pe fratele lui Alex Zănoagă că intervine în viața ei de când are o relație cu un alt bărbat și face comentarii nepotrivite atunci când vine vorba despre familia pe care și-a întemeiat-o cu Bobicioiu: "Am făcut acest story pentru fostul meu cumnat, pe care l-am avut, pe care încă îl interesează ce fac eu, cum sunt eu, ce am făcut cu Bobi, de când sunt cu Bobi. Este mai gelos ca Alex, asta mă înnebunește. Nu înțeleg care este problema.

Pe lângă asta, aș vrea să îl rog să nu mai pronunțe numele meu în nicio emisiune, că altfel o să vorbesc și eu despre familia lui perfectă. Cum eu am familia mea și vorbesc despre mine de fiecare dată când apar undeva, îl rog frumos public să vorbească despre familia lui perfectă când apare pe undeva, nu de viața mea și de familia mea. Punct!", a declarat Simina Loica, pe contul personal de Instagram.

Simina Loica și Alex Bobicioiu vor să facă nuntă

Deși sunt doar de câteva luni împreună, Simina Loica și Alex Bobicioiu au planuri mari împreună. La scurt timp după ce s-au mutat împreună, foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" au mărturisit că se gândesc să-și oficializeze relația și în acte. Ba mai mult, cei doi își doresc să devină și părinți, cât mai curând: "Nu consider că niște acte te țin împreună. Eu vreau să fim în fața Domnului, îmi doresc cel mai mult lucrul ăsta în viitorul apropiat. Nu știu ce se va întâmpla, dar îmi doresc, într-adevăr, să fie soția mea.

O să facem și cu acte, dar totul în aceeași zi, să nu mai fie probleme.(...) Eu nu mai aștept mult copilul, îmi doresc. Mai ales că îmi doresc copil cu ea. Vreau doi, un băiat și o fată. Ca în final să fie doi băieți, să aibă grijă de fată. Poate facem gemeni.", a declarat Alex Bobicioiu, actualul iubit al Siminei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

