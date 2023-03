Simina Loica și Alex Bobicioiu, pregătiți să meargă în fața ofițerului de Stare Civilă? Detaliul pe care internauții nu l-au putut trece cu vederea

In articol:

Simina Loica și Alexandru Bobicioiu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi sunt extrem de fericiți împreună, drept dovadă stând chiar imaginile pe care cei doi le postează împreună. Ei bine, asta nu e tot, căci relația lor pare că devine din ce în ce mai serioasă, mai ales că ultima postare a brunetei i-a pus pe jar pe internauți, mulți crezând că urmează ca cei doi amorezi să devină

oficial o familie.

Ei bine, este vorba doar despre un videoclip amuzant pe care Simina Loica l-a distribuit pe rețelele de socializare, acolo unde apar două animăluțe caraghioase, iar în descrierea filmulețului se vorbește despre căsătorie.

Citește și: „Să avem un copil să semene tot cu tine.” Simina Loica este hotărâtă să-l facă pe Alex Bobicioiu tată! Cum s-a dat de gol fosta lui Zănoagă că este pregătită să devină mamă pentru a doua oară

„Eu cu iubi mergând la starea civilă”, apare în descrierea filmulețului, unde Simina Loica l-a etichetat și pe partenerul ei de viață, Alexandru Bobicioiu.

Simina Loica și Alex Zănoagă au divorțat oficial

Simina Loica și tatăl fiului ei, Alexandru Zănoagă, au divorțat oficial în urmă cu câteva săptămâni. Imediat după ce a ieșit din sala de judecată, bruneta a făcut o serie de declarații despre cum a decurs totul, dar și despre ce se va întâmpla în continuare, având în vedere că la mijloc este și fiul lor, Dominic.

Alex Zănoagă, convins că Bobicioiu se teme de o luptă în ring cu George: "Îi este frică să accepte". De ce l-a provocat pe iubitul Siminei Loica| EXCLUSIV

Vedeta a explicat că fostul ei soț are dreptul să-și vadă fiul oricând dorește, fără a ține cont de programul impus de autorități. De asemenea, aceasta a mai precizat că a revenit la numele său de familie, renunțând la numele Zănoagă.

„A fost prima și singura înfățișare de la Tribunal, ne-am înțeles și în privința copilului, nu vom tine cont doar de zilele stabilite de instanță. Domi are nevoie de amândoi și poate să-l vadă de câte ori vrea.(...) Astăzi am divorțat. Sunt oficial divorțată, fiecare cu numele lui, liberi, acum nu ne mai leagă nimic. Nici nu m-am obișnuit prea mult cu Zănoagă, că a trebuit să renunț. Nu consider că era un nume urât, când am fost Zănoagă și am semnat am fost mândră și fericită. Cu timpul s-au întâmplat lucruri, ne-au îndepărtat. Nu mai eram mândră că sunt Zănoagă, important e că ne-am înțeles și că ne înțelegem pentru copil. Fiind numele părinților lui mă simțeam în plus. Pe lângă asta, Bobicioiu nu își dorește să mă cheme Zănoagă, își dorește să mă cheme Bobicioiu. Vedem, noi încă așteptăm să fie bine, aștept decizia de divorț, dar noi astăzi am divorțat. Sunt fericită că pot să îmi fac și eu toate actele”, a povestit Simina Loica, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.