Simina Loica și Alex Bobicoiu s-au împăcat! Imaginea de colecție pe care cei doi îndrăgostiți au postat-o pe internet, după ce și-au mai dat o șansă: „Te iubesc”

Este vestea momentului în showbiz-ul românesc, după ce Simina Loica și Alex Bobicioiu s-au fotografiat împreună. Deși nimeni nu mai credea că va avea loc o împăcare, iată că sentimentele dintre ei au arătat contrariul.

Chiar pe contul ei oficial de Instagram, Simina a postat o imagine și a transmis și un mesaj.

Simina Loica și Alex Bobicioiu, din nou împreună

Simina Loica și Alex Bobicioiu au luat prin surprindere pe toată lumea, după ce s-au fotografiat într-o ipostază de zile mari. Mai mult decât atât, fosta iubită a lui Jador a scris și un mesaj.

În imaginea postată chiar de către brunetă se poate observa apropierea dintre ea și iubitul ei, fiind îmbrățișați, iar fericirea se poate citi cu ușurință pe chipul lor.

Având în vedere ipostaza în care cei doi s-au afișat și mesajul transmis de Simina este mai clar ca niciodată că a avut loc o împăcare.

Deși nimeni nu se mai aștepta la asta, având în vedere perioada în care ei au ales să stea despărțiți, iată că dragostea dintre ei a depășit orice obstacol.

„Te iubesc”, este mesajul pe care Simina Loica l-a scris, în dreptul imaginii cu Alex Bobicioiu.

Declarațiile Siminei Loica, după ce a anunțat că a renunțat la sarcină: „Un subiect dureros”

În urmă cu puțin timp, Simina Loica a făcut primele declarații despre sarcina la care a fost nevoită să renunțe. În exclusivitate pentru wowbiz.ro, bruneta a mărturisit că nu este deloc fericită pentru decizia pe care a luat-o, însă a luat hotărârea aceasta, la mijloc fiind ma multe motive.

Mai mult decât atât, bruneta a spus cu lacrimi în ochi că sarcina nu se dezvolta normal, iar micuțul din pântece nu avea inima formată. Momentul în care a făcut întreruperea sarcinii a fost extrem de greu pentru ea, mai ales că a ales să nu vorbească cu nimeni despre acest subiect.

„Am renunțat la sarcină. Nu sunt mândră, nu sunt fericită, dar așa am simțit. Am simțit că nu e momentul. Este un subiect dureros. Eu iubesc toți copiii, îmi doresc în continuare încă un copil, nu neapărat pentru mine. E foarte greu să crești acum un copil. A fost foarte greu pentru mine, două săptămâni am stat, m-am tot gândit, am plâns zi și noapte, nu vorbeam cu nimeni, nici măcar cu părinții mei.

Îmi pare rău pentru Domi, că nu are un frate sau o soră, dar o să mă ierte el și poate Dumnezeu o să îmi dea un copil la momentul potrivit. Poate nu era un moment potrivit de am ajuns în situația de a face asta.”, a mărturisit Simina Loica.

