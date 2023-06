Simona Gherghe a ajuns din nou cu Vlad la medic! Ce se întâmplă în aceste momente cu fiul prezentatoarei TV?!

In articol:

Simona Gherghe se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, moderatoarea TV este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci blondina i-a anunțat pe urmăritorii de pe Instagram că a mers din nou cu micuțul ei la medic, pentru un control de rutină, asta după ce s-a confruntat cu otită.

„Vlad, la consult post-otită”, a scris Simona Gherghe, în dreptul imaginii cu fiul ei, de la spital.

Vlad, fiul Simonei Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care vedeta a fost înlocuită de Mirela Vaida în emisiunea pe care o modera, în urmă cu muți ani

Nu de mult, Simona Gherghe și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a dezvăluit motivul pentru care nu s-a mai întors în emisiunea a cărei moderatoare a fost mulți ani la rând, luându-i atunci locul Mirela Vaida, care se află chiar și în prezent la cârma proiectului respectiv.

„Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la emisiune. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc”, a declarat Simona Gherghe pentru OK!Magazine.