Simona Gherghe este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare tv din România, care timp de 9 ani de zile a prezentat emisiunea care în prezent este moderată de Mirela Vaida și care se află în plin focar de COVID-19, după ce Vulpița și Viorel, dar și alți angajați din platou, au fost depistați pozitiv.

Simona Gherghe a spus adevăratul motiv pentru care a renunțat la Acces, după 9 ani! După întreg scandalul cu Vulpița, vedeta a decis să vorbească: „Regret și acum. N-am mai putut să...”

În urmă cu un an, Simona Gherghe a luat decizia să renunțe la televiziune și să se dedice în totalitate familiei, după ce l-a născut pe băiețelul ei.

Acum, după ce proiectul la cârma căruia a stat ani întregi, a început să fie criticat pentru prezența soților Stegaru, fanii îi pun tot felul de întrebări legate de Acces Simonei Gherghe, iar vedeta nu se sfiește să răspundă. Acum a spus și adevăratul motiv pentru care a renunțat.

„Au fost 9 ani în care am învățat foarte multe. În care s-au întâmplat foarte multe. Și bune, și rele. Evident că pe cele rele le regret și acum. Dar le-am luat ca pe niște lecții. Am învățat să nu mai judec, să am răbdare, să ascult. Suntem diferiți și asta e frumusețea acestei lumi. Când n-am mai putut, pentru că nu este un format comod, m-am retras”, a mărturisit Simona Gherghe pe pagina sa de Instagram.