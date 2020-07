Simona Gherghe, detalii despre faptul că și-a făcut testul de Covid-19

In articol:

Prezentatoarea de televiziune a vorbit într-o filmare live despre faptul că a avut anumite simptome specifice pentru virusul cu care ne confruntăm la ora actuală. Frumoasă blondină a dat primele declarații, după ce în acest weekend și-a anunțat urmăritorii că și-a făcut testul de Covid-19.

Citeste si: Noi detalii în cazul divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu! Motivul despărțirii ar fi fost altul

Citeste si: Motivul pentru care Carmen Brumă se dă cu ruj atunci când iese la alergat! „Nu e un gest de cochetărie feminină...”

Citeste si: Câți bani câștigă Jador pentru o oră de cântare? Nu o să îți vină să crezi la ce sumă ajunge artistul într-o noapte!

“Vineri, am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este! I-am spus că nu e o joacă acest lucru, că trebuie să fim responsabili (…). Așa că, după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul. A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost…a venit însă, e negativ. Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum”, a spus Simona într-un live pe contul de Instagram.

În plus, fosta moderatoare de la emisiunea care i-a făcut cunoscuți pe Vulpița și Viorel a declarat că a luat anumite măsuri pentru siguranța familiei ei.

“Familia noastră a decis, ca de-acum încolo, să purtăm mască atunci când ieșim din casă, indiferent dacă e vorba de ieșit în aer liber. Este decizia noastră.”, a mai declarat vedeta.