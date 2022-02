Simona Gherghe, dezvăluiri din izolare! Ce se întâmplă între ea și soțul ei: „Ne mai certăm, avem destule zile proaste”

In articol:

Simona Gherghe a primit în urmă cu trei zile rezultatul pozitiv al testului PCS, astfel că ea a trebuit să ia o pauză de la emisiunea pe care o prezintă și s-a izolat la domiciliu, acolo unde stă toată ziua cu masca de protecție prin casă ca nu cumva să-și infecteze cei doi copii și soțul.

Se pare că pentru vedetă, ziua de azi este una foarte importantă, căci ea și partenerul ei de viață împlinesc 9 ani de când s-au cunoscut și formează un cuplu. A fost un preilej perfect pentru prezentatoarea TV să facă niște dezvăluiri care i-au uimit pe mulți!

Simona Gherghe: „Ne certăm. Avem și noi destule zile proaste”

Nu de puține ori, vedeta de televiziune a fost lăudată pe rețelele de socializare pentru familia perfectă pe care o are și relația frumoasă cu soțul ei. Ei bine, Simona Gherghe este mai sinceră ca niciodată, după ce s-a infectat cu virusul SARs-CoV-2 și face dezvăluiri incredibile despre ceea ce nu se vede pe Instagram din interiorul familiei ei.

Vedeta sărbătorește 9 ani de relația cu soțul ei în izolare, cu masca pe față, fără să poată să stea alături de el.

Cu toate acestea, ea a transmis un mesaj pe internet, acolo unde recunoaște că nu totul este lapte și miere și chiar și ei doi se mai ceartă, în special din cauza copiilor. Nu de alta, dar au metode diferite de educație și amândoi vor să le impună.

„Si parintii fac tantrumuri sau despre ce nu se vede pe retelele sociale. Mă uit la pozele copiilor pe care le postez pe Facebook sau Instagram și încep să mă întreb dacă nu cumva am exagerat.(...) Rețelele sociale arată doar partea luminoasă, vârful icebergului, dar să știți că și noi ne mai certăm, avem discutii in contradictoriu, uneori viziuni diferite, in ceea ce priveste educatia copiilor. Avem si noi destule zile proaste. Sau cum le mai spun eu Anei si lui Vlad… si parintii fac tantrumuri😁 Sunt lucruri la care ma gandesc și care mă îndeamnă la o mai mare cumpătare, în expunerea publică. Pe de altă parte, simt nevoia ca toate amintirile frumoase să rămână, cumva, și într-o formă mai stabilă, decât ”norul” telefonului unde sunt depozitate.

Îmi place să văd când trec anii, unde eram, ce faceam, împreună cu prietenii, copiii, familia. Iată de ce, cu scuzele de rigoare, voi continua să împărtășesc cu voi fotografii cu micile noastre bucurii și cu marile noastre realizări, copiii. Apropos de amintiri, exact acum 9 ani, eu si Razvan ne-am cunoscut. In toata saptamana asta nebuna, de carantina, nu ne-am fi adus aminte, daca nu aparea o notificare in istoricul retelelor sociale! PS. Ultima fotografie din succesiunea de sus este primul nostru selfie impreuna. La inceputul lui 2013”, ”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.