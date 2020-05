In articol:

Simona Gherghe e in doliu! Bunica ei, Ioana, a incetat din viata pe 1 mai.

Intr-o postare emotionanta pe pagina sa oficiala de Facebook, fosta prezentatoare de televiziune a scris un mesaj pentru mamaie Ioana. Simona Gherghe a atasat si doua fotografii cu batranica.

Bunica Simonei Gherghe a fost inmormantata. Din cortegiul funerar au facut parte, asa cum sunt reglementarile in vigoare in plina stare de urgenta pentru coronavirus, doar opt persoane.

Bunica Simonei Gherghe a murit. Mesajul emotionant postat de Simona Gherghe: "Drum lin, mamaie Ioana! Sa-l pupi si pe tataie cand va intalniti, acolo sus"

"Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar.

Ti-ai fi dorit o pomana cu pizza, mancarea ta preferata. N-a fost sa fie nici asta, dar o sa am grija sa manance multa lume pizza. De trei zile si trei nopti, mi-am retrait toata copilaria, scene intregi din vacantele de la tara, raiul pe pamant, pe care le credeam uitate. Cumva, toata viata mi-am imaginat ca, atata vreme cat avem bunici pe pamant, ramanem copii. De trei zile, mamaie, m-am facut mare.

Las fotografiile astea aici, ca sa ramana. Sunt facute la ultima noastra intalnire, in noiembrie, cand ti-am adus-o si pe Ana. De atunci, nu ne-am mai intalnit decat de whatsapp. Asa il vedeai si pe Vlad, Ionut, cum ii ziceai tu, caci iti poarta numele. Drum lin, mamaie Ioana! Sa-l pupi si pe tataie cand va intalniti, acolo sus! Sunteti amandoi in inimile noastre!", a scris Simona Gherghe pe pagina ei de Facebook.