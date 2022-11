Simona Gherghe, la capătul puterilor! A vorbit pentru prima dată despre asta, fără ocolișuri: „Asupra mea are un efect devastator. Eu de 2 nopți nu dorm”

In articol:

Simona Gherghe se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii săi, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă

în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Simona Gherghe se confruntă cu insomnii, explicând și motivul pentru care trece prin această perioadă. Deși este foarte atrasă de luna plină și de acest fenomen, blondina susține că asupra sa are un efect ”devastator”, căci nu poate dormi.

În același timp, prezentatoarea TV i-a întrebat fanii de pe internet dacă ei, la rându lor, trec prin aceleași ”peripeții” atunci când este lună plină.

„Fotografia nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că în realitate este splendidă, este superbă luna. Iubesc fenomenul acesta de lună plină, însă asupra mea are un efect devastator. Practic eu de 2 nopți nu dorm și sunt extrem de obosită și cu toate astea nu pot să pic în somnul ăla adânc. Foarte târziu am adormit și azi-noapte și voiam să vă întreb dacă și la voi e așa, dacă nici voi nu dormiți de 2 nopți.” , a spus Simona Gherghe, pe pagina personală de Instagram.

Simona Gherghe, surprinsă complet la împlinirea vârstei de 45 de ani

Pe data de 31 octombrie, Simona Gherghe a împlinit vârsta de 45 de ani, iar vedeta a fost surprinsă complet, chiar de către soțul ei, căci Răzvan s-a ocupat de organizarea în detaliu a unei petreceri surpriză pentru prezentatoarea TV.

Simona a fost extrem de emoționată și spune că este prima petrecere surpriză de care a avut parte, iar lucrul de care s-a bucurat cel mai tare a fost că toate persoanele apropiate ei au fost alături de ea într-o zi atât de specială.

”M-am scuturat de toate emoțiile. Emoții la 45 de ani. Și las aici imagini de la o premieră: prima petrecere surpriză din viață mea! Adevărul e că mi-a copt-o Răzvan și n-am avut nici cea mai vagă bănuiala. Mă dusese la Roma, într-o excursie cadou, știam că ne vedem acasă, trebuia să luăm copiii că să mergem la colindat, de Halloween. Doar că… în momentul în care am deschis ușa, am dat cu ochii de toți cei dragi mie! Oameni cu care vorbisem peste zi și deja mă felicitaseră! Da, am plâns, am fost foarte emoționată că toți ai mei au venit acolo pentru mine! Și da, cred că a fost cea mai frumoasă aniversare din viață mea! Răzvan”, a scris Simona Gherghe pe conturile sale de socializare.