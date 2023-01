Simona Gherghe, primele declarații după ce s-a accident la ski: „Este o lovitură foarte nasoală” Ce diagnostic i-au pus medicii: „M-au luat durerile foarte tare”

In articol:

Simona Gherghe a început anul cel nou cu stângul, căci ghinioanele se țin lanț de ea. După ce fiica sa a răcit teribil, odată ajunsă în Italia, acolo unde credea că va avea parte de o vacanță de vis, inevitabilul s-a produs.

Pasionată fiind de sporturile de iarnă, prezentatoarea a așteptat cu sufletul la gură să ajungă pe pârtiile din Dolomiți, doar că a trecut rapid de la extaz la agonie,

căci a avut parte de o accidentare serioasă.

Simona Gherghe și-a rupt o coastă pe pârtie

Astfel că după o zi pe pârtie, vedeta a ajuns la spital, acolo unde a primit un diagnostic destul de dur: o coastă fracturată.

Iar acum, la o zi distanță de la accident, pentru că pe moment nu a oferit detalii despre ceea ce s-a întâmplat, Simona Gherghe și-a luat puțin timp liber pentru a le povesti fanilor din online cum s-a întâmplat totul.

O accidentare banală, spune ea, care nu a avut loc nici măcar pe pârtie, a făcut-o pe vedetă să rateze cea mai așteptată vacanță din viața sa, la care visa de foarte mult timp.

Acum stă doar pe margine, își privește copiii și savurează mâncarea excelentă de care are parte în Italia. Însă, deși se relaxează în alt mod față de cum își dorea, Simona Gherghe spune că nici timpul acesta nu este unul ușor de suportat, căci durerile sunt mari.

Medicii i-au prescris medicamente, dar nimic nu pare că o ajută, căci recuperarea va dura cel puțin o lună, timp în care trebuie să aibă mare grijă ce și cum face, având nevoie chiar și de un corset.

”Am lăsat copiii la școala de ski și eu stau pe margine, pentru că așa cum v-am zis: mi-am rupt o coastă și de aceea port acest corset, doare foarte, foarte rău.

Ideea este că am avut cel mai stupid accident posibil. Nici nu am căzut de pe ski-uri efectiv, ci pur și simplu, am ieșit de la baie și am alunecat în clăpari. Am alunecat și am căzut, sigur că se mai întâmplă, dar am căzut cu coastele de o chestie foarte mare din fier masiv, nici nu știu ce era.

Ideea este că am nimerit fix cu coastele în chestia aia și după impact am avut câteva secunde în care nu am mai putut respira și atunci mi-am dat seama că este o lovitură nasoală.

Culmea este că m-am ridicat, am stat un pic, am respirat, am mai făcut o tură pe ski-uri și abia apoi m-au luat durerile foarte tare și a trebuit să mergem până la spital.

Mi-au făcut o radiografie și au constat că am o fractură la coasta cu numărul nouă. Faza cu fracturile de coaste este că nu prea ai ce să faci, în sensul că trebuie să aștepți să se lipească la loc, să se vindece. Iau analgezice ca să mai taie puțin din durere, dar nu vreți să știți: dacă râd mai tare, dacă tușesc, dacă strănut este absolut îngrozitor, e ca și cum îmi străpunge cineva un cuțit. Este foarte greu și noaptea la somn pentru că trebuie să stau într-o anumită poziție, nu am voie să fac mișcări stânga-dreaptă pentru că, cam o lună ar dura vindecarea”, a spus Simona Gherghe, pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, a adăugat că ea și soțul au decis să își continue vacanța, în ciuda celor întâmplate, de dragul copiilor.

Ana și Vlad sunt pe pârtie zi de zi, se descurcă din ce în ce mai bine, ba chiar participă și la prima lor competiție sportivă din Italia.

”Asta e, am decis să continuăm vacanță pentru copiii, la italieni se mănâncă bine, în afară de durerea asta, totul este în regulă. Și evident, durerea mea din suflet, că am ratat sezonul de ski. Mi-am dorit atât de mult să ajungem aici, am așteptat atât de mult vacanța asta și am avut acest ghinion. Dar asta e, important este că e frumos aici și că suntem fericiți”, a mai adăugat prezentatoarea show-ului matrimonial.