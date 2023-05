Simona Gherghe sărbătorește ziua de naștere a fiului ei! Câți ani a împlinit Vlad Ioan: „Te iubim, puiul nostru”

In articol:

Fiul Simonei Gherghe împlinește astăzi vârsta de 4 anișori. Familia prezentatoarei TV este în sărbătoare, iar această zi specială nu putea trece fără ca fericita mămică să scrie un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a copilului ei cel mic.

Alături de o fotografie cu cel mic, în care se afla pe bicicletă, cu casca de protecție la purtător, Simona Gherghe a scris un mesaj pentru micuț, în semn de iubire necondiționată pe care i-o poartă neîncetat.

„La mulți ani, copil solar! De patru ani, ne luminezi viața! Ești tot un suflet! Copil bun, generos, iubitor, curajos! Ești o forță, Vladi! Să ai o viață minunată! Te iubim, puiul nostru!”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

Simona Gherghe are o relație specială cu mama sa

Simona Gherghe a dezvoltat o relație foarte apropiată cu mama sa mai cu seamă după venirea pe lume a celor doi copii ai săi. Prezentatoarea TV vede în cea care i-a dat viață un model demn de urmat, o femeie foarte blândă, inteligentă, considerând-o inclusiv bunica perfectă pentru copiii ei.

„Mama este modelul meu de femeie și modelul meu de devotament. Mama este cel mai devotat om pe care eu îl cunosc. Devotat familiei, devotat nepoților, nouă, tatălui meu. Toate sfaturile de la mama sunt bune. Chiar și atunci când să spunem că ne contrăm sau poate că mi se pare mie că mă pricep mai bine la o treabă, timpul îmi dovedește că mama a avut dreptate. Mama, cu flerul ei, cu intuiția ei, cu răbdarea ei, cu felul de a vedea lucrurile prin experiența pe care o are, mi-a dovedit că într-adevăr cam are dreptate. Mă consult foarte mult cu mama. Și când am o problemă care ține de copii și când am o problemă de organizare. Am sunat-o și se rezolvă întotdeauna. Mama este oxigenul nostru și o spune mai convins soțul meu”, a spus jurnalista.