Simona Gherghe se întoarce în locul Mirelei Vaida? A spus tot adevărul

In articol:

Simona Gherghe se întoarce în locul Mirelei Vaida? Mirela Vaida a stârnit foarte multe reacții negative din partea fanilor emisiunii pe care o prezintă. În urma episoadelor și scandalurile în care au fost implicați Vulpița și Viorel, mulți dintre spectatorii emisiunii și-au pierdut încrederea. Fanii au pus-o la colț pe Mirela Vaida de multe ori și susțin că fosta prezentatoare, Simona Gherghe, nu ar fi acceptat ce se întâmplă în aceste momente în emisiune.

Un răspuns din partea Simonei Gherghe nu a întârziat să apară! Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, vedeta le-a răspuns fanilor mai multor întrebări, în special cele legate de întoarcerea sa în televiziune.

Citeste si: Vulpița are probleme de sănătate! Supărat, Viorel Stegaru a făcut anunțul: „A avut...”

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu Mirela Vaida în Herăstrău? Toți au sărit pe ea fără milă. Ce legătură are Vulpița?

Citeste si: Șoc în televiziune! Vulpița și Viorel au fost, de fapt, concediați. Decizia are legătură cu Emily Burghelea

Simona Gherghe, motivul principal pentru care nu vrea să se întoarcă la Acces Direct

Întrebată de către un fan de ce nu se întoarce în emisiune, Simona Gherghe a declarat că nu este un format ușor și în momentul de față își dorește altceva.

„Am considerat că, din punctul meu de vedere, am dat tot ce am putut acolo. Și obosisem. Nu e un format ușor, nici confortabil. Și am simțit că sunt într-o altă etapă din viața mea, că îmi doresc altceva. Așa că, am preferat să renunț, decât să fac lucruri cu jumătăți de măsură”, a mărturisit vedeta.

Când se va întoarce Simona Gherghe în televiziune?

Întrebată dacă îi este dor de emisiune, Simona Gherghe a răspuns că îi este dor de viața de televiziune în general. Vedeta este dispusă să mai aștepte până va apărea un format pe placul său, semn că nu ia în considerare o întoarcere la fosta emisiune.

„Mi-e dor de televiziune, de starea aia de live. Dar pot să mai aștept până va fi ceva care să merite întoarcerea mea pe sticlă. Deocamdată, sunt bine așa”, a adăugat Simona Gherghe.

Lovitură dură pentru Mirela Vaida, după scandaul cu Emily! Simona Gherghe se întoarce în televiziune?

Subiectul Vulpița și Viorel ține toopul audiențeor de câteva luni bune, însă de când Emily Burghelea a spus în direct că Veronica este bătută de Viorel, fanii emisiunii s-au răzvrătit. Acum, Emily este ăn centrul atenției și toți o cataloghează ca fiind o eroină, chiar dacă a plătit scump pentru adevărul ei. (Citeste si: Mirela Vaida a făcut anunțul despre Vulpița și Viorel: „S-a ales praful”)

Mirela Vaida este aspru criticată că îi ține pe Vulpița și Viorel în emisiune, iar fanii ar vrea revenirea Simonei Gherghe în emisiune. Astfel, internauții se gândesc dacă nu cumva Mirela Vaida va fi inlocuită cu Simona Gherghe.

Citește continuarea AICI.