Simona Gherghe și-a anunțat plecarea din emisiunea pe care o moderează: ”Nu se închide”. Cine o va înlocui pe vedetă

In articol:

Simona Gherghe este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi. Vedeta moderează de ani buni un show matrimonial ce este urmărit de milioane de telespectatori.

Prezentatoarea este pe sticlă șase din șapte zile, iar lipsa sa a fost, până acum, cauzată doar de motive întemeiate, așa cum s-a întâmplat și când a fost infecatată cu virusul

din China.

Citeste si: „Mi-am pierdut locul”. Simona Gherghe, forțată să-și cedeze locul din emisiune! S-a întâmplat chiar în timpul filmărilor

Simona Gherghe [Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe va lipsi de la cârma emisiunii matrimoniale

De-a lungul timpului, oamenii din fața micului ecran s-au obișnuit cu ea, iar astăzi, la final de emisie, au avut un șoc. Vedeta a făcut un anunț pe repede înainte, fără a da prea multe explicații.

În fața concurenților, uimindu-i și pe aceștia, Simona Gherghe a mărturisit că va mai apărea săptămână această pe sticlă doar o dată. În zilele de joi, vineri și sâmbătă, spune vedeta, nu va fi la cârma emisiunii matrimoniale, însă își va relua locul de moderatoare de săptămâna viitoare.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dar, pentru liniștea concurenților și a fanilor show-ului, fosta știristă a ținut să precizeze că lipsa ei nu va afecta desfășurarea competiției. Locul său va fi preluat de Gabriela Cristea, implicată și ea în formatul destinat căsătoriilor.

”Fiți atenți, plec joi, vineri și sâmbătă, dar vine Gabriela, adică nu se închide emisiunea”, a spus Simona Gherghe , în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: „Au plecat! Mă duc să plâng” Simona Gherghe, anunț dureros despre copii! De ce a rămas prezentatoarea singură

Simona Gherghe, despre începuturile în televiziune

Dacă acum se retrage pentru câteva zile din lumina reflectoarelor, în urmă cu ceva timp, vedeta și-a adus aminte despre prima sa zi în București, care i-a schimbat complet viața.

În 2002, vedeta venea de la Iași la București pentru o probă, iar după 12 ore petrecute în redacția de știri, emoții, oboseală și visuri mărețe adunate, avea să fie declarată prezentator de știri.

Atunci a început drumul său în televiziune și viața sa a căpătat alt sens, punând-o astăzi în locul în care are o carieră de succes și o familie pe măsură.

”9 aprilie 2002. Am ajuns la București, cu trenul de noapte. Aveam 23 de ani, eram cu tata, nu știam orașul. Am ajuns în redacția știrilor, în mijlocul unui breaking news. Toată lumea era agitată, se vorbea mult, se gesticula, aveam senzația că toți aleargă din montaj în redacție. Nu mai știu cine m-a preluat, cert e că am fost așezată pe un scaun, în regie. Practic în inima transmisiunii. Iar eu, la câțiva metri de ei. Cred ca nici n-am îndrăznit să respir. Să fi stat acolo vreo 12 ore. La capătul lor, eram angajată. Ziua aceea avea să-mi schimbe viața”, a scris Simona Gherghe pe rețelele sociale.